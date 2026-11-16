* 17 noiembrie marchează Ziua mondială dedicată eliminării cancerului de col uterin * Institutul Regional de Oncologie Iași are în evidență 1.374 de paciente cu această afecțiune * prin proiectul european CLARA, femeile vulnerabile beneficiază de testare HPV gratuită, primele 146 de investigații fiind deja efectuate

17 noiembrie este Ziua mondială dedicată eliminării cancerului de col uterin, una dintre bolile oncologice care pot fi prevenite prin vaccinare, screening și tratarea la timp a leziunilor precanceroase. La Iași, statisticile medicale arată dimensiunea problemei: Institutul Regional de Oncologie (IRO) avea în evidență1.374 de paciente diagnosticate cu această afecțiune. Numai anul trecut, medicii institutului au luat în evidență 36 de cazuri noi provenite din municipiul Iași. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România continuă să înregistreze cea mai ridicată incidență a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor prezentate la lansarea proiectului național CLARA, în România sunt estimate anual 3.666 de cazuri noi și 1.828 de decese provocate de această boală. Incidența este de peste trei ori mai mare decât media europeană.

Aproape 150 de femei, testate gratuit într-o singură localitate

În regiunea Moldovei, Institutul Regional de Oncologie Iași derulează proiectul european CLARA, destinat depistării precoce a cancerului de col uterin, în special în rândul femeilor vulnerabile. Prima campanie de testare HPV a avut loc la Negrești, județul Vaslui, la finele lui octombrie, 146 de femei beneficiind de investigații gratuite.

Testarea permite identificarea infecțiilor cu virusul papilloma uman (HPV), responsabil pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin. Un rezultat pozitiv nu înseamnă automat cancer, însă poate impune investigații suplimentare, precum examenul citologic, colposcopia sau biopsia.

O componentă importantă a programului este urmărirea femeilor după testare. Pacientele cu rezultate anormale trebuie îndrumate către serviciile specializate, astfel încât eventualele leziuni să fie descoperite și tratate înainte de evoluția către cancer.

Caravana HPV va ajunge și în județul Iași

Proiectul CLARA vizează femeile eligibile cu vârste între 25 și 65 de ani din județele Iași, Vaslui, Bacău, Neamț, Botoșani și Suceava. Prioritate au persoanele neasigurate, cele cu venituri reduse, femeile cu dizabilități și locuitoarele comunităților marginalizate.

Obiectivul programului pentru Regiunea Nord-Est este testarea a 29.453 de femei, prin servicii oferite atât în unitatea mobilă, cât și în centrul de screening din Iași.

IRO a publicat, la începutul lunii noiembrie, o procedură de achiziție a serviciilor medicale necesare proiectului, cu o valoare estimată de 3,88 milioane de lei. Sunt incluse consultații ginecologice, recoltări, examene citologice și colposcopii.

În paralel, femeile se pot programa pentru testare HPV și Babeș-Papanicolau la Centrul de Screening al IRO Iași, în baza biletului de trimitere.

Teona SOARE