Un sucevean s-a plâns că a muncit la construirea bisericii, dar nu a primit medalie! Ce i-a transmis ÎPS Calinic

Un răspuns oferit de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, atrage atenția asupra unei tradiții mai puțin cunoscute de mulți credincioși. Un om care a participat la sfințirea unei biserici a vrut să afle ce reprezintă săculețul primit la eveniment, în care a găsit o iconiță, o bucățică de pânză și un material maroniu, cu miros de brad sau rășină. Însă întrebarea sa a ascuns și o nemulțumire profundă: de ce au primit medalii și distincții alți oameni care au muncit la ridicarea lăcașului de cult, în timp ce el, deși s-a implicat fizic și a ajutat inclusiv în condițiile în care suferea de hernie, a fost trecut cu vederea?

Credinciosul a povestit că a contribuit, atât cât a putut, la construirea bisericii, a capelei și a restaurantului parohial, transportând materiale și muncind alături de ceilalți. Cu toate acestea, la momentul acordării distincțiilor, numele său nu s-a regăsit pe listă. Situația l-a întristat, mai ales după ce a aflat că propunerile fuseseră făcute de preotul paroh, pe care îl ajutase și el.

Explicațiile IPS Calinic

În rubrica online „Răspunsul ierarhului”, ÎPS Calinic a explicat mai întâi ce conține săculețul și care este semnificația obiectelor primite la târnosirea unei biserici.

Bucățica de pânză albă, impregnată cu ceară curată și amestec de miresme, poartă denumirea liturgică de târnoseală. Aceasta provine din pânza folosită în timpul ritualului de sfințire a Sfintei Mese sau pregătită special cu aceleași ingrediente. Potrivit explicației ierarhului, vechea cămașă a Sfintei Mese poate fi tăiată în fragmente mici, înmuiate în ceară și împărțite credincioșilor.

Semnificația este una profundă: bucățica de pânză reprezintă o prelungire simbolică a sfințeniei altarului în casele oamenilor. Credincioșii o pot păstra în colțul de rugăciune, lângă icoane, asemenea busuiocului de la Bobotează sau finicului de la Florii.

Târnoseala este asociată în tradiția ortodoxă cu ocrotirea spirituală și cu păstrarea credinței curate în fața ispitelor și a păcatului.

Dincolo de explicația liturgică, întrebarea credinciosului readuce în atenție o situație sensibilă: oamenii care contribuie din muncă și sacrificiu personal la ridicarea unei biserici, dar care nu se regăsesc întotdeauna printre cei recompensați oficial. Răspunsul publicat de ÎPS Calinic clarifică semnificația săculețului, însă nu oferă, în fragmentul prezentat, un verdict asupra nemulțumirii legate de medaliile acordate. Ecaterina VICOL