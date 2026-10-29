Halloween cu mistere și legende în Iași! Tramvaiul Cafenea se transformă într-o atracție înfricoșătoare

Iașul își dezvăluie poveștile întunecate într-o călătorie specială de Halloween! Tramvaiul Cafenea se transformă într-un decor desprins din legende, unde pasagerii vor descoperi mistere locale, vor asculta întâmplări neobișnuite și vor putea împărtăși propriile povești, totul într-o atmosferă de sărbătoare, cu băuturi calde și deserturi de sezon.

Vineri, 30 octombrie 2026, între orele 18:00 și 20:00, ieșenii sunt invitați la „Tramvaiul Magiei de Halloween – mistere și legende ieșene în Tramvaiul Cafenea”, un eveniment organizat de Compania de Transport Public Iași și Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub Iași, cu sprijinul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul UNAGE Iași.

Tramvaiul va fi decorat special pentru Halloween, oferind un cadru numai bun pentru fotografii și pentru o seară petrecută alături de prieteni. La bord, participanții vor avea parte de un tur ghidat live dedicat poveștilor și misterelor Iașului.

Povești misterioase, costume și atmosferă de Halloween

Organizatorii îi invită pe participanți nu doar să asculte legendele pregătite pentru tur, ci și să contribuie la atmosfera serii. Cei care cunosc întâmplări misterioase, au auzit povești neobișnuite sau vor să împărtășească experiențe personale vor putea lua cuvântul la bord.

Pentru ca experiența să fie și mai spectaculoasă, participanții sunt încurajați să vină costumați de Halloween. Decorul special al tramvaiului este realizat de studenții Facultății de Arte Vizuale și Design UNAGE Iași.

Nici răsfățul culinar nu va lipsi. Biletul include o cafea sau o ciocolată caldă, iar la bord vor putea fi cumpărate băuturi cu toppinguri tematice, plăcinte cu dovleac și brioșe.

Cât costă călătoria și care este traseul

Tariful de participare este de 30 de lei, sumă care include biletul turistic și o băutură caldă.

Programul începe la ora 18:00, cu staționarea tramvaiului în Rond Târgu Cucu, până la ora 18:30. Ulterior, vehiculul va pleca într-o călătorie specială, cu plecare și sosire în același rond.

Traseul este următorul: Rond Târgu Cucu – Palatul Culturii – Podu Roș – Baza 3 – bulevardul Nicolae Iorga – Podul de Piatră – Gară – Billa – Piața Unirii – Rond Târgu Cucu.

Participarea se face pe bază de înscriere prin formular și de achitare în avans a biletului turistic. Înscrierile se realizează online, la adresa: https://forms.gle/upV3df2EqpK5RoBg8

Pentru cei care vor să descopere o altă față a Iașului, seara de Halloween promite o combinație aparte de legende urbane, povești misterioase, decoruri tematice și bunătăți de sezon, într-o călătorie cu tramvaiul care transformă transportul public într-o experiență neobișnuită. Carmen DEACONU