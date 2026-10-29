Ajutoare de încălzire: 866 de ieșeni au depus cereri în octombrie, iar termenul-limită se apropie

Ieșenii cu venituri reduse pot primi ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026–2027, însă data depunerii cererii este esențială! Cei care vor să beneficieze de sprijin începând din noiembrie trebuie să depună documentele până la 20 noiembrie. Direcția de Asistență Socială Iași a înregistrat deja 866 de cereri de la începutul lunii octombrie.

Informațiile au fost prezentate în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice, organizată săptămâna aceasta la sediul Instituției Prefectului – Județul Iași. Discuțiile au vizat facturile la electricitate și gaze naturale, drepturile consumatorilor și măsurile de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în perspectiva iernii.

Cine poate primi ajutor pentru încălzire

Potrivit datelor prezentate de Direcția de Asistență Socială Iași, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor și familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și se încadrează în limitele de venit stabilite.

Pragurile de venit net lunar sunt de 1.386 de lei pentru fiecare membru de familie, respectiv 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

Cererile depuse până la 20 noiembrie 2026 permit acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie, pentru sezonul rece care se desfășoară între noiembrie 2026 și martie 2027. Documentele depuse după acest termen vor fi soluționate pentru perioadele următoare, în condițiile prevăzute de lege.

Cele 866 de cereri înregistrate de la începutul lunii octombrie arată că sprijinul financiar pentru încălzire este deja solicitat de sute de ieșeni înainte de venirea iernii.

50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice

În cadrul întâlnirii a fost prezentat și sprijinul financiar de 50 de lei lunar pentru plata energiei electrice, destinat consumatorilor vulnerabili care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Reprezentanții instituțiilor de profil au discutat, totodată, despre transparența facturilor la energie și gaze, schimbarea furnizorilor, clauzele contractuale și prevenirea practicilor comerciale incorecte.

Pentru pensionari și celelalte persoane vulnerabile, înțelegerea facturilor și identificarea ajutoarelor disponibile devin esențiale în perioada în care cheltuielile pentru încălzire cresc.

Autoritățile au prezentat aceste măsuri în contextul pregătirilor pentru sezonul rece 2026–2027, când sprijinul destinat gospodăriilor cu venituri mici poate contribui la acoperirea unei părți din costurile cu energia. Carmen DEACONU