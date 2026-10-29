Contractul de 3,93 miliarde de lei pentru autostrada Lețcani – Iași, suspendat de instanță

Blocaj juridic pe unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8. Curtea de Apel București a suspendat executarea contractului pentru Lotul 3 Lețcani – Iași, în valoare de peste 3,93 miliarde de lei fără TVA. Decizia vine în urma demersurilor companiei Concelex și menține contractul în așteptare până la soluționarea contestației în anulare.

Contractul, semnat la 29 mai 2026, fusese atribuit companiei spaniole FCC Construcción SA. Acum, însă, executarea sa este suspendată prin decizia pronunțată de Curtea de Apel București la 28 octombrie, într-un dosar care vizează contestarea procedurii de atribuire.

Instanța a anulat parțial decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) din 29 iulie 2026, în privința motivelor care nu fuseseră analizate. În rejudecare, judecătorii au admis plângerea formulată de Concelex SRL și au desființat în parte hotărârea Consiliului.

Pentru analizarea motivelor rămase nesoluționate, Curtea de Apel București a stabilit un nou termen de judecată: 18 noiembrie 2026, ora 09:00. Până la soluționarea cauzei, contractul nu poate fi executat în condițiile stabilite de instanță.

Contestații în lanț pentru contractul de miliarde

Litigiul a început după ce CNSC a respins ca nefondată contestația depusă de Concelex SRL împotriva Companiei Naționale de Investiții Rutiere SA (CNIR). Consiliul a respins și contestația formulată de asocierea Biskon Yapi Anonim Șirketi – Straco Holding SRL.

În aceeași decizie, CNSC a admis, în limitele precizate în hotărâre, cererile de intervenție formulate de FCC Construcción SA și de asocierea Itinera SpA – ICM SpA – Saipem SpA.

Concelex a atacat ulterior hotărârea la Curtea de Apel București, iar apoi a formulat contestație în anulare împotriva deciziei din 29 iulie 2026. În urma noului demers, instanța a dispus reanalizarea motivelor care nu fuseseră soluționate și suspendarea executării contractului.

A8, sub presiunea unui nou termen în instanță

Lotul Lețcani – Iași face parte din Autostrada A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, proiect de infrastructură major pentru regiunea Moldovei. Contractul are o valoare de peste 3,93 miliarde de lei fără TVA, iar suspendarea executării sale introduce o nouă incertitudine juridică în derularea proiectului.

Decizia nu reprezintă anularea definitivă a atribuirii către FCC Construcción SA și nici nu stabilește, în acest stadiu, cine ar trebui să câștige contractul. Instanța urmează să analizeze motivele rămase în discuție, la termenul din 18 noiembrie.

Așadar, un contract de miliarde pentru Autostrada Unirii rămâne suspendat, iar următoarea decizie a judecătorilor va clarifica evoluția litigiului. Daniel BACIU