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Pagina principală Moldova Scoruri de coșmar în județeană!

Scoruri de coșmar în județeană!

Scoruri de coșmar în județeană!

Liga a IV-a ieșeană a oferit o nouă etapă cu rezultate spectaculoase, diferențe uriașe de scor și o bătălie tot mai încinsă în fruntea clasamentului! CS Știința Miroslava a zdrobit adversara cu 10-0, în timp ce ACS Academia 82 Iași a făcut instrucție cu Viitorul Hârlău. Iar în vârful ierarhiei, fiecare punct poate cântări enorm!

CS Știința Miroslava a făcut prăpăd! Victorie categorică, 10-0, în fața Gloriei Bălțați, într-un meci în care diferența de valoare s-a văzut din plin. Nici ACS Academia 82 Iași nu s-a lăsat mai prejos: a câștigat cu 7-0 împotriva celor de la CS Viitorul Hârlău.

Un alt rezultat fără drept de apel a fost victoria A.S.P.I. Iași, care a trecut cu 8-1 de CS Tomești. În schimb, CS Stejarul Bârnova s-a impus cu 4-1 pe terenul Unirii Ruginoasa, iar AS Progresul Deleni a plecat cu toate punctele după 1-0 la Viitorul Belcești.

ACS Tonmir Iași a câștigat la limită, 2-1, duelul cu AS Țuțora, în timp ce AS Victoria Lețcani a învins cu 2-1 echipa ACS USV 2 Iași.

În fruntea clasamentului, ACS Tonmir Iași conduce cu 28 de puncte, după 10 etape, având 9 victorii și un egal. CS Știința Miroslava ocupă locul secund, cu 27 de puncte și un golaveraj impresionant: 62 de goluri marcate și doar 6 primite!

A.S.P.I. Iași și AS Victoria Lețcani sunt la egalitate, cu câte 25 de puncte, iar lupta pentru primele poziții rămâne deschisă. Cu 44 de goluri înscrise, Tonmir și-a demonstrat forța ofensivă, dar Miroslava are cea mai productivă echipă a campionatului până acum.

Urmează derby-ul care poate schimba ierarhia!

Duminică, 1 noiembrie, toate privirile se îndreaptă spre duelul dintre AS Victoria Lețcani și liderul ACS Tonmir Iași, programat de la ora 12:00, la Lețcani. Un test major pentru ambele formații!

Tot atunci, CS Știința Miroslava întâlnește Academia 82 Iași, iar A.S.P.I. Iași se deplasează la Progresul Deleni. Într-un campionat în care se marchează pe bandă rulantă, etapa următoare promite din nou spectacol și tensiune până la ultimul fluier. Daniel LEONTE

 

 

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