Iașul vrea să atragă marii investitori! Plan pentru un stand propriu la cel mai mare târg imobiliar din Europa

Consiliul Județean Iași ia în calcul o mutare importantă pentru atragerea investițiilor: participarea cu stand propriu la EXPO REAL 2027, unul dintre cele mai mari târguri europene de imobiliare, infrastructură și investiții. Obiectivul este promovarea celor trei parcuri industriale ale județului și atragerea unor companii capabile să transforme terenurile și infrastructura în locuri de muncă și dezvoltare economică.

Vicepreședintele CJ Iași, Marius Sorin Dangă, a participat, la începutul lunii, la München, la invitația Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane. Raportul deplasării arată că Iașul are argumente pentru a atrage investitori, dar și o problemă majoră: concurența este puternică, iar alte orașe românești și regiuni europene își promovează deja agresiv oportunitățile.

Investitorii văd potențialul, dar cer stabilitate!

Discuțiile de la târg au scos la iveală două realități. Pe de o parte, dezvoltarea infrastructurii și apropierea de Republica Moldova și Ucraina pot face din nord-estul României o zonă atractivă pentru capital. Pe de altă parte, instabilitatea politică și lipsa predictibilității din România provoacă neîncredere în rândul investitorilor.

Raportul menționează că unii investitori și operatori ar fi dispuși să preia administrarea și operaționalizarea parcurilor industriale de la Lețcani și Holboca, dacă proiectele pot asigura un randament de peste 7–8%. O asemenea variantă ar putea accelera dezvoltarea infrastructurii, cu un efort financiar mai redus pentru bugetul județului. Propunerea necesită însă analize economice și juridice suplimentare.

Oradea, model pentru Iași

Un alt obiectiv este preluarea experienței Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, printr-o vizită de studiu dedicată administrării parcurilor industriale, procedurilor de atribuire a loturilor și serviciilor oferite companiilor.

Raportul recomandă și pregătirea unor fișe detaliate pentru fiecare parc industrial, cu informații despre terenuri, utilități, acces, tarife și stadiul lucrărilor. În paralel, Iașul ar urma să promoveze împreună drumurile, aeroportul și parcurile industriale, ca infrastructură integrată pentru conectarea cu piețele din estul Europei.

Stand propriu în 2027, următorul pas

La EXPO REAL 2026, organizatorii au raportat peste 42.000 de participanți din 74 de țări și 1.777 de expozanți. În timp ce Clujul participă pentru a 13-a oară, iar Oradea este prezentă constant, Iașul nu a avut un spațiu propriu de promovare.

Raportul propune ca județul să participe cu stand propriu la ediția din 2027, fie individual, fie în parteneriat cu Primăria Iași, Camera de Comerț și Industrie Iași și alți actori locali. O decizie finală privind formula și costurile urmează să fie fundamentată.

Iașul trebuie să treacă de la vizite de documentare la o strategie concretă de promovare, cu ofertă clară și întâlniri programate. Potențialul există, dar atragerea investitorilor va depinde de infrastructură, reguli predictibile și capacitatea autorităților de a transforma promisiunile în proiecte reale.

Daniel BACIU