O miniinstanță a ideilor și o bibliotecă vie

* e xpoziția „Scriptorium. Tezaur de artă și credință” a găzduit o întâlnire aparte a Clubului de Jurnalism și Public Speaking * u n inginer constructor și un avocat au acceptat provocarea copiilor, într-un exercițiu de întrebări, răspunsuri și argumentare, desfășurat într-un cadru cultural spectaculos

Cărțile vechi au povești. Unele au traversat secole, au trecut prin mâinile cărturarilor și au păstrat între paginile lor fragmente de istorie. Duminică, 25 octombrie 2026, la Palatul Braunstein din Iași, ele au fost gazdele unei întâlniri între generații, în care cuvântul scris s-a întâlnit cu vocea copiilor și cu arta dialogului.

Copiii și tinerii Clubului de Jurnalism și Public Speaking au vizitat expoziția „Scriptorium. Tezaur de artă și credință”, organizată de Muzeul Municipal „Regina Maria” în cadrul SACRUM Iași Art Festival. Vizita a fost completată de o provocare de comunicare: un exercițiu de întrebări și răspunsuri, alături de doi invitați, un inginer constructor și un avocat.

Scriptorium, locul în care cuvintele au păstrat istoria

Găzduită în Cupola Palatului Braunstein, expoziția reunește manuscrise, cărți vechi și rare, tipărituri religioase, icoane, cruci, vase liturgice și veșminte care au aparținut unor importanți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Deschisă între 7 octombrie și 4 noiembrie 2026, expoziția propune o incursiune în istoria scrisului, a tiparului și a culturii românești. Printre reperele prezentate se află activitatea mitropoliților Varlaam și Dosoftei, primele tipărituri românești și rolul centrelor monastice în păstrarea și transmiterea cunoașterii.

Scenografia transformă Cupola Braunstein într-un univers al cărții. Pereții circulari sunt acoperiți de reproduceri ale unor manuscrise, pagini ornamentate și miniaturi, iar mobilierul inspirat de vechile ateliere de scriere evocă atmosfera bibliotecilor de altădată.

În acest decor, copiii au avut ocazia să descopere nu doar frumusețea cărților vechi, ci și puterea cuvântului de a construi legături între oameni și generații.

O miniinstanță a ideilor și o bibliotecă vie

Întâlnirea Clubului de Jurnalism și Public Speaking a adus în prim-plan două profesii aparent îndepărtate, dar unite prin nevoia de precizie, logică și responsabilitate: ingineria și avocatura.

Cei doi invitați au intrat într-un dialog cu participanții, care au fost provocați să formuleze întrebări, să asculte răspunsurile și să-și exerseze capacitatea de a susține o conversație.

Exercițiul a semănat cu o bibliotecă vie, în care oamenii devin surse de cunoaștere, dar și cu o miniinstanță a ideilor, unde întrebările trebuie gândite, iar opiniile susținute prin argumente.

De această dată, copiii nu au fost simpli spectatori. Au avut rolul de a conduce dialogul, de a descoperi informații și de a înțelege că o întrebare bine formulată poate valora mai mult decât un răspuns învățat pe de rost.

În inginerie, o construcție are nevoie de o fundație solidă. În avocatură, un punct de vedere trebuie susținut prin dovezi și raționamente. În comunicare, ambele principii sunt esențiale: o idee are nevoie de structură, iar o afirmație, de argumente.

Vocea și Argumentul, dincolo de exercițiile de public speaking

Pentru copiii și tinerii Clubului de Jurnalism și Public Speaking, asemenea întâlniri fac parte dintr-un proces de învățare care depășește exercițiile clasice de dicție, intonație sau prezentare în fața unui public. Vocea înseamnă mai mult decât capacitatea de a vorbi clar și convingător. Înseamnă încrederea de a pune întrebări, curajul de a exprima o opinie și libertatea de a participa la o discuție fără teama de a greși. Argumentul aduce o altă dimensiune: aceea de a explica, de a demonstra, de a asculta un punct de vedere diferit și de a construi un răspuns coerent.

Sunt abilități care nu se formează exclusiv în sala de clasă. Ele au nevoie de experiențe directe, de interlocutori diferiți, de situații noi și de contexte în care copiii să-și poată testa propriile idei. La Palatul Braunstein, patrimoniul cultural a fost gazda unui asemenea exercițiu. Cărțile, manuscrisele și mărturiile unei istorii de secole au oferit un cadru deosebit pentru întâlnirea dintre experiența adulților și curiozitatea celor tineri.

Într-o lume în care comunicarea este adesea grăbită, iar opiniile sunt exprimate înainte de a fi cântărite, capacitatea de a întreba, de a asculta și de a argumenta devine o formă esențială de educație.

Iar lecția acestei duminici poate fi concentrată într-o singură idee: Vocea îți dă curajul să vorbești. Argumentul îți dă puterea să fii ascultat.