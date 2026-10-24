Ziua Armatei Romaniei

Iașul marchează Ziua Armatei României prin trei zile de manifestări, între 23 și 25 octombrie 2026. Militarii Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” prezintă publicului tehnica și echipamentele din dotare, participă la ceremonii comemorative și defilează în centrul orașului. Programul se încheie duminică seara cu tradiționala retragere cu torțe.

Tehnică militară și armament, expuse în două centre comerciale

Sâmbătă, 24 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, ieșenii pot vedea de aproape echipamentele utilizate de militarii români. Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” organizează expoziții statice la Palas Mall și Mall Moldova, în cadrul cărora sunt prezentate tehnică militară, armament și echipamente din dotarea unităților participante.

Evenimentele sunt destinate publicului larg și oferă inclusiv copiilor și adolescenților ocazia să descopere o parte dintre mijloacele folosite în activitatea militară. Expozițiile reprezintă componenta interactivă a manifestărilor organizate în garnizoana Iași.

Programul a debutat vineri, 23 octombrie, la Cercul Militar Iași, cu un simpozion dedicat evoluției Armatei României, de la campaniile din 1944 până la provocările actuale de securitate.

Defilare militară pe pietonalul Ștefan cel Mare

Duminică, 25 octombrie, de la ora 12:00, centrul Iașului găzduiește ceremonia militară și religioasă dedicată Zilei Armatei României.

Manifestarea este programată pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt și include momente comemorative în memoria militarilor căzuți în războaie, evocarea semnificației istorice a zilei și defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”.

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai autorităților, militari, veterani și cetățeni care doresc să participe la această sărbătoare națională.

Ceremonia reprezintă principalul moment oficial al manifestărilor organizate în Iași.

Retragere cu torțe în centrul Iașului

Duminică seara, militarii vor participa la retragerea cu torțe, una dintre tradițiile ceremoniale ale Armatei României.

Programul local anunță începerea manifestării la ora 18:30, în zona centrală, pe strada Lăpușneanu. Comunicatul Ministerului Apărării Naționale indică ora 19:00 și traseul Muzeul Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Prin urmare, publicul trebuie să țină cont de această diferență între orele comunicate de organizatori și de minister.

Retragerea cu torțe este un ceremonial militar care simbolizează respectul față de cei care au luptat pentru România. Prezența militarilor în formație și deplasarea lor cu torțe aprinse transformă manifestarea într-un moment distinct al sărbătorii.

De ce este sărbătorită Ziua Armatei pe 25 octombrie

Data de 25 octombrie amintește de anul 1944, când Armata Română a încheiat operațiunile de eliberare a teritoriului național aflat sub ocupație, prin luptele din zona Carei.

După acest moment, militarii români au continuat ofensiva alături de Aliați, participând la operațiuni în Ungaria, Cehoslovacia și Austria, până la încheierea războiului în Europa, în mai 1945.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial au fost dislocați pe front aproximativ 540.000 de militari români. Peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.

Ziua Armatei Romaniei

Ziua Armatei este marcată anual prin ceremonii în garnizoanele din România, dar și în bazele militare și în locurile unde sunt dislocați militari români în misiuni internaționale.

La Iași, manifestările din acest an reunesc componenta comemorativă și prezentarea armatei contemporane, oferind publicului posibilitatea de a participa la ceremonii și de a cunoaște mai bine activitatea militarilor. Dan DIMA