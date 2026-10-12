Lacul CUG II din Iași va fi transformat complet! S-a semnat contractul de finanțare europeană!

Un nou proiect de amenajare urbană este pregătit în cartierul CUG din Iași. Primăria Municipiului Iași a semnat contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și amenajarea Lacului CUG II, investiția fiind estimată la 16,1 milioane de lei.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027 și vizează transformarea unei suprafețe de aproximativ 12.000 de metri pătrați într-un spațiu destinat relaxării, sportului și activităților în aer liber.

Planul prevede amenajarea unor pontoane din lemn, cu balustrade iluminate cu LED, precum și modernizarea aleilor pietonale, care vor fi prevăzute cu pavaje antiderapante. În zonă vor fi construite și trasee pentru biciclete, separate de fluxurile pietonale prin benzi verzi și dotate cu iluminat ambiental.

Proiectul include și mobilier urban modern, corpuri de iluminat pentru siguranță, spații verzi și gradene pentru odihnă. Familiile cu copii vor avea la dispoziție un loc de joacă modern, cu turnuri de escaladă, tobogane, leagăne și gropi cu nisip. Suprafața de protecție din tartan ar urma să contribuie la reducerea riscului de accidentare în timpul jocului.

Potrivit anunțului municipalității, în octombrie 2026 urmează să fie lansate licitațiile pentru execuția lucrărilor, dirigenția de șantier și asistența tehnică. Începerea efectivă a șantierului va depinde de desfășurarea și finalizarea procedurilor de achiziție publică.

Amenajarea Lacului CUG II este gândită ca o investiție în infrastructura verde a Iașului, cu scopul de a crea un spațiu de recreere accesibil locuitorilor din cartier și nu numai. Dacă proiectul va fi implementat conform planului, zona ar putea deveni un nou punct de atracție pentru plimbări, activități sportive și petrecerea timpului liber în aer liber.

Carmen DEACONU