* Ministerul Dezvoltării recunoaște că nu există proiecte pentru localitățile afectate, iar legea obligă ApaVital să asigure apă alternativă după 24 de ore

Avaria care a lăsat fără apă potabilă mai multe comune din județele Iași și Neamț, în luna octombrie, scoate la iveală o problemă mult mai gravă decât o simplă conductă defectă: lipsa unor investiții dedicate pentru localitățile vulnerabile și obligațiile pe care autoritățile și operatorul regional trebuie să le respecte atunci când alimentarea este întreruptă.

Niciun proiect pentru comunele afectate din Iași și Neamț

Răspunsul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la o interpelare parlamentară pe această temă arată că, în evidența Companiei Naționale de Investiții, nu există proiecte aflate în derulare pentru reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă din localitățile afectate.

Potrivit explicațiilor transmise de minister, întreruperea din octombrie a fost provocată de o defecțiune apărută la conducta de aducțiune Fir I Timișești, pe un tronson deviat în cadrul lucrărilor executate de o societate terță pentru construirea autostrăzii A7. Conducta este exploatată de ApaVital SA Iași, operatorul regional care furnizează serviciile de apă și canalizare în aria sa de operare.

Deși ministerul indică programele prin care pot fi finanțate asemenea investiții – „Anghel Saligny”, Programul Național de Dezvoltare Locală și Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social –, răspunsul oficial nu identifică niciun proiect CNI aflat în execuție pentru comunele afectate din Iași și Neamț. Mai mult, subprogramul CNI destinat foselor septice, microstațiilor de epurare și sistemelor de alimentare cu apă și canalizare este suspendat până la 1 ianuarie 2028, în baza OUG 52/2025.

Cu alte cuvinte, modernizarea infrastructurii și găsirea unor soluții alternative depind în mare măsură de inițiativa autorităților locale. Ministerul precizează că nu poate obliga primăriile să promoveze sau să urgenteze anumite investiții, invocând principiul autonomiei locale. Primăriile și asociațiile de dezvoltare intercomunitară au însă, potrivit Legii 241/2006, responsabilitatea de a planifica și urmări lucrările de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă.

ApaVital are obligația să asigure apă alternativă dacă întreruperea depășește 24 de ore

Unul dintre cele mai importante aspecte din răspunsul ministerului privește obligațiile operatorului regional în cazul unor întreruperi prelungite. Contractul-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007 prevede că operatorul trebuie să asigure continuitatea serviciului și să remedieze defecțiunile apărute la instalațiile proprii. Pentru întreruperile care depășesc 24 de ore, ApaVital este obligată să asigure, cu mijloace tehnice proprii, necesarul de apă al utilizatorilor care solicită această prestație.

Reglementările stabilesc și termene pentru intervenții: defecțiunile trebuie constatate în maximum patru ore de la sesizare, iar lucrările de remediere trebuie începute în cel mult 48 de ore de la constatare. Totodată, utilizatorii trebuie informați despre durata intervenției.

Există și obligații sanitare clare. Normele aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 prevăd asigurarea unei cantități minime de 50 de litri de apă pe zi pentru fiecare locuitor, destinată necesităților fiziologice, igienei și preparării hranei. În plus, localitățile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă suficiente pentru minimum 12 ore de întrerupere a aprovizionării.

Aceste prevederi sunt esențiale pentru comunele Boghicea, Doljești, Gâdinți și Sagna, dar și pentru localitățile afectate din județul Iași. Rămâne însă întrebarea dacă obligațiile legale sunt transpuse în soluții concrete: surse alternative de alimentare, rezerve suficiente și trasee de aducțiune care să reducă riscul ca o singură avarie să lase comunități întregi fără apă.

În ceea ce privește modernizarea conductei Fir I Timișești și realizarea unor trasee alternative, ministerul nu anunță un proiect concret și nici un calendar de investiții. Răspunsul transferă responsabilitatea inițierii proiectelor către autoritățile locale și structurile asociative, în timp ce operatorul regional trebuie să respecte obligațiile de continuitate și intervenție.

Criza din octombrie a demonstrat cât de vulnerabilă este alimentarea cu apă a unor comunități din Moldova. Iar în lipsa unor investiții care să prevină repetarea unor asemenea situații, următoarea defecțiune majoră ar putea readuce aceleași probleme pentru mii de locuitori.

Daniel BACIU