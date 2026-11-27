Două decese asociate hipotermiei au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, la Spitalul "Sf Spiridon". Victimele sunt o femeie de 49 de ani, găsită într-un şanţ în localitatea Perieni, comuna Probota, şi un bărbat a cărui identitate nu a fost stabilită, descoperit pe o stradă din cartierul Dacia.

Medicii au încercat să le salveze vieţile, însă niciunul nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi încălzire. „Primul caz este cel al unei femei în vârstă de 49 de ani, din Perieni, comuna Probota. Aceasta a fost găsită căzută într-un şanţ, în stop cardiorespirator, cu o temperatură corporală de numai 15 grade Celsius. Ea prezenta şi o intoxicaţie acută cu etanol. Deşi avea locuinţă, venituri şi rude, femeia a ajuns într-o stare critică. Medicii au încercat timp de aproximativ opt ore să o încălzească şi să îi restabilească funcţiile vitale, însă inima nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Al doilea caz este cel al unui bărbat neidentificat, găsit pe stradă, în cartierul Dacia din Iaşi. Acesta prezenta hipotermie medie, temperatura corpului fiind de aproximativ 32 de grade Celsius. Nici în cazul său manevrele de resuscitare şi încălzire nu au avut succes”, spune dr Cimpoeşu. Laura RADU