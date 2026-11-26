Un caz cutremurător, investigat de DIICOT Iași, scoate la iveală acuzații de o gravitate extremă! Un tânăr de numai 23 de ani a fost reținut după ce ar fi realizat, stocat și distribuit înregistrări video cu abuzuri sexuale asupra minorilor. În dosar apar două presupuse victime, de 13 și 16 ani, iar una dintre acuzații vizează determinarea unei copile de numai 13 ani să întrețină relații sexuale.

Anchetatorii susțin că presupusele fapte s-ar fi petrecut în perioada octombrie–noiembrie 2026. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea suspectului, cercetat pentru operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, dar și pentru determinarea sau înlesnirea de acte sexuale ori de natură sexuală între minori.

Pe 25 noiembrie, tânărul a fost reținut, iar astăzi, 26 noiembrie, procurorii au sesizat Tribunalul Iași cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți urmează să decidă dacă suspectul va ajunge după gratii.

Acuzațiile nu reprezintă o condamnare, iar tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal. Andrei TURCU