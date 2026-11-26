* în Iași, un credit contractat de o persoană cu salariul mediu acoperă doar aproximativ 48% din prețul unui apartament nou de 55 mp * un ieșean cu venit mediu ar trebui să muncească echivalentul a aproximativ 8,6 ani, fără să cheltuiască niciun ban din salariu, pentru a acoperi valoarea unui asemenea apartament

Visul de a avea propriul apartament devine tot mai greu de împlinit pentru ieșeni! Un salariat cu venit mediu nu mai poate obține prin credit bancar nici măcar jumătate din valoarea unui apartament nou cu două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați.

Iașul a ajuns într-o situație alarmantă, la fel ca Bucureștiul și Timișoara, în timp ce Cluj-Napoca înregistrează o situație și mai dramatică.

Creditul acoperă doar 48% din valoarea apartamentului!

Potrivit unei analize Colliers, accesibilitatea locuințelor noi a coborât la cel mai scăzut nivel din 2019. Cifrele sunt greu de ignorat: în Iași, un credit contractat de o persoană cu salariul mediu acoperă doar aproximativ 48% din prețul unui apartament nou de 55 mp. Cu alte cuvinte, viitorul proprietar trebuie să vină cu o sumă considerabilă din economii sau să apeleze la veniturile unui al doilea membru al familiei. În București, procentul este de 49%, în Timișoara de 48%, iar în Cluj-Napoca se prăbușește la numai 34%.

Nici raportul dintre salarii și prețurile locuințelor nu oferă motive de optimism. Un ieșean cu venit mediu ar trebui să muncească echivalentul a aproximativ 8,6 ani, fără să cheltuiască niciun ban din salariu, pentru a acoperi valoarea unui asemenea apartament. Situația este asemănătoare în Timișoara, în timp ce la București sunt necesari 8,4 ani, iar la Cluj-Napoca nu mai puțin de 12,2 ani.

Paradoxal, salariile au crescut cu aproximativ 5% în ultimul an, însă inflația de 6,9% a continuat să erodeze puterea de cumpărare. În plus, leul s-a depreciat în raport cu euro, dobânzile la credite rămân ridicate, cu IRCC în jurul valorii de 5,6%, iar apartamentele noi s-au scumpit cu încă 5-10% față de anul trecut.

Nici piața imobiliară ieșeană nu scapă de recul

În primele zece luni ale anului 2026, vânzările de locuințe au scăzut cu 15% în Iași. La nivel național, diminuarea a fost de 15,5%, în București de 11%, iar în Cluj de 21%. Timișul reprezintă excepția, cu o creștere de 6%.

Aproape 6 din 10 apartamente vândute în cele patru mari centre urbane au fost achiziționate prin credit bancar, însă finanțarea devine tot mai dificilă. Specialiștii Colliers estimează că piața va continua să se ajusteze mai ales prin reducerea numărului de tranzacții, nu neapărat prin ieftiniri spectaculoase.

Nici dezvoltatorii nu au prea mult spațiu pentru reduceri, în condițiile în care costurile de construcție au crescut cu 11% într-un singur an și cu peste 90% față de 2020. O eventuală relaxare a dobânzilor, semnalată de BNR pentru primăvara lui 2027, ar putea readuce cumpărătorii în piață.

Până atunci, pentru mulți ieșeni, cumpărarea unui apartament nou cu două camere rămâne o misiune aproape imposibilă: prețurile cresc, creditele acoperă tot mai puțin, iar salariul mediu nu mai ține pasul cu piața imobiliară. Daniel BACIU