* lucrări de licență, disertații și chiar teze de doctorat sunt promovate de ofertanți din Iași pe platformele de mică publicitate * comercianții promit documente originale, verificări antiplagiat și modificări în funcție de cerințele profesorilor coordonatori * tarifele serviciilor academice promovate online ajung la 2.500 de lei, în timp ce amenzile pentru comercializarea ilegală a lucrărilor pot atinge 200.000 de lei

Licența, examenul care ar trebui să încununeze anii de studiu ai unui tânăr, a devenit obiectul unei afaceri promovate la vedere. Pe platformele de mică publicitate, printre anunțurile de închirieri, vânzări de mașini și servicii de curățenie, ofertanți din Iași își pun la bătaie competențele academice. Redactează lucrări de absolvire, realizează proiecte de cercetare și pregătesc prezentări pentru susținerea în fața comisiilor universitare. Nu lipsesc nici ofertele pentru tezele de doctorat.

Licențe și disertații, printre anunțurile de mică publicitate

O căutare pe o platformă online, cu filtrul de localizare Iași, a returnat opt rezultate pentru sintagma „lucrări de licență”, dintre care trei anunțuri vizau explicit elaborarea sau asistența în realizarea lucrărilor academice. Un alt anunț afișat promova servicii complete de realizare și tehnoredactare a lucrărilor universitare, adaptate cerințelor facultăților și profesorilor coordonatori. Doctoratul figura chiar în titlul ofertei. Un alt ofertant acoperea domenii precum geografia, istoria, psihologia, informatica, economia și educația fizică. O altă ofertă propunea asistență în elaborarea licențelor, disertațiilor, articolelor științifice și lucrărilor de seminar. Piața este accesibilă studenților din marile campusuri ieșene, de la Copou până în Tudor Vladimirescu, fără ca întâlnirea dintre autor și beneficiar să mai fie necesară.

La nivel național, tarifele promovate pentru consultanța și elaborarea structurii lucrărilor destinate sesiunii de absolvire din 2027 variază între 900 și 2.500 de lei. Există inclusiv posibilitatea achitării serviciilor în două sau trei tranșe.

Inteligența artificială complică depistarea fraudelor

Apariția inteligenței artificiale generative a schimbat economia redactării academice. Textele pot fi produse într-un timp mult mai scurt, iar verificarea similitudinilor cu alte lucrări nu mai este suficientă pentru stabilirea autenticității autorului.

Încă din octombrie 2025, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a aprobat un ghid privind folosirea inteligenței artificiale în elaborarea proiectelor semestriale, licențelor și disertațiilor.

Un raport antiplagiat favorabil nu reprezintă însă o dovadă că studentul și-a redactat singur lucrarea. Aici se află principala vulnerabilitate a sistemului universitar, exploatată de industria autorilor din umbră, fenomen cunoscut internațional sub denumirea de ghostwriting academic.

Amenzi de până la 200.000 de lei

Legea învățământului superior prevede amenzi între 100.000 și 200.000 de lei pentru comercializarea și cumpărarea lucrărilor destinate fraudării examenelor. La 1 octombrie 2026, Senatul a adoptat o propunere legislativă care urmărește să permită intervenția Poliției inclusiv în absența unei sesizări din partea universităților.

Consultanța, corectura și tehnoredactarea nu reprezintă automat fraude academice. Limita este depășită atunci când munca intelectuală a unei alte persoane este prezentată drept contribuție proprie.

Pentru Iași, oraș a cărui economie și reputație sunt strâns legate de învățământul superior, consecințele depășesc zidurile universităților. Pe aceeași piață a muncii ajung absolvenți care au investit ani în pregătirea profesională și persoane care și-au cumpărat rezultatele academice. Angajatorii primesc diplome aparent echivalente, dar în spatele cărora se pot ascunde competențe radical diferite. Iar factura incompetenței nu mai este plătită de student, ci de întreaga societate.

Dan DIMA