* ieșenii vor putea vizita gratuit, pe 1 decembrie 2026, nouă muzee administrate de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași * oferta culturală include expoziția „Matisse la Palat”, dar și obiectivele muzeale de la Ruginoasa și Hârlău * seara, Palatul Culturii va fi iluminat în culorile drapelului național

Ziua Națională a României va deschide, la Iași, porțile unor instituții care păstrează mărturii ale devenirii statului român, ale progresului științific și ale patrimoniului artistic european. Marți, 1 decembrie 2026, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași va elimina taxele de acces pentru vizitatorii a nouă muzee din municipiu și județ, oferind astfel o alternativă culturală la manifestările tradiționale dedicate sărbătorii naționale.

De la istoria Moldovei la arta lui Henri Matisse

Principalul punct de atracție va fi Palatul Culturii, unde publicul va avea acces gratuit la cele patru muzee găzduite de clădirea emblematică a Iașului: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul de Artă.

Vizitatorii vor putea descoperi inclusiv Galeria de Artă Europeană și expoziția „Matisse la Palat”, dedicată unuia dintre artiștii care au schimbat fundamental limbajul plastic al secolului XX.

Diversitatea colecțiilor permite construirea unui traseu cultural care traversează epoci, mentalități și transformări sociale. De la obiectele care documentează trecutul Moldovei până la invențiile care au modificat viața cotidiană, patrimoniul expus la Palatul Culturii oferă o perspectivă asupra evoluției societății românești.

Pe urmele celor care au construit România modernă

O semnificație aparte în programul zilei de 1 Decembrie o vor avea Muzeul Unirii și Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, două instituții legate de personalitățile și evenimentele care au pregătit formarea statului român modern.

Iașul, orașul în care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei în ianuarie 1859, ocupă un loc fundamental în istoria unității naționale. Marea Unire de la 1918 a reprezentat împlinirea unui proiect politic și identitar ale cărui temelii fuseseră puse cu decenii înainte.

Tot gratuit va putea fi vizitat Muzeul „Poni-Cernătescu”, un reper al istoriei cercetării științifice românești, care păstrează memoria unor personalități importante ale chimiei și învățământului superior ieșean.

Programul se va extinde și în afara municipiului. Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa și Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău vor primi vizitatori fără taxă de intrare. Primul păstrează memoria unei familii care a marcat istoria politică a României, în timp ce al doilea valorifică tradițiile viticole ale Moldovei, parte a patrimoniului economic și cultural al regiunii.

Șapte ore de acces gratuit și un Palat al Culturii în tricolor

Toate cele nouă muzee incluse în programul special vor fi deschise între orele 10.00 și 17.00. Ultimul acces va fi permis la ora 16.30.

Excepție va face Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, care va fi închis publicului în perioada 30 noiembrie 2026 – 28 februarie 2027.

Manifestările dedicate Zilei Naționale vor continua și după închiderea expozițiilor. Între orele 18.00 și 22.00, fațada Palatului Culturii va fi iluminată în roșu, galben și albastru.

Dincolo de parade și ceremonii oficiale, Ziua Națională oferă astfel familiilor, elevilor, studenților și turiștilor posibilitatea unei întâlniri directe cu istoria României, prin documente, obiecte, opere de artă și locuri în care s-au scris pagini importante ale trecutului național.