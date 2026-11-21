Un protest de o oră este anunțat la Mall Moldova, după semnalul de alarmă privind riscul pierderii finanțării SAFE pentru trei tronsoane ale Autostrăzii Unirii. Moldova riscă să rămână, din nou, cu promisiunile în brațe și asfaltul lipsă.

Moldova s-a săturat de autostrăzi desenate pe hârtie, de promisiuni rostite cu solemnitate în conferințe și de proiecte care par să se împotmolească exact atunci când ar trebui să prindă viteză. A8, eterna rană a infrastructurii din regiune, ajunge din nou în centrul unui scandal, iar ieșenii sunt chemați să iasă în stradă înainte ca alarma privind finanțarea să se transforme într-o nouă ratare monumentală.

Asociația #HaiCaSePoate organizează vineri, 27 noiembrie 2026, între orele 16:00 și 17:00, în zona sensului giratoriu de la Mall Moldova, un protest pentru susținerea Autostrăzii Unirii. Miza este uriașă: trei tronsoane din A8 ar risca să piardă finanțarea prin programul SAFE, iar organizatorii acuză Compania Națională de Investiții Rutiere că a blocat proiectul.

Într-o regiune condamnată de decenii să privească autostrăzile altora pe hartă, în timp ce propriile drumuri se târăsc prin hârtii, avize și sertare, vestea unui posibil blocaj financiar este încă o palmă. Una zdravănă, administrativă, cu ștampilă și antet.

Organizatorii protestului aruncă în arenă și situația directorului general al CNIR, Gabriel Budescu, despre care afirmă că ar încasa două indemnizații de la companii din subordinea Ministerului Transporturilor, în valoare cumulată de aproximativ 13.000 de euro lunar. Contrastul invocat este greu de ignorat: remunerații consistente la vârful unor structuri și o autostradă strategică aflată în pericol de blocaj.

Protestul nu este doar despre asfalt, poduri și kilometri de șosea, ci despre o regiune care s-a săturat să fie ultima pe lista priorităților și prima la capitolul promisiuni electorale.

Daniel BACIU