Autostrada Iașului, impas major. Finanțarea europeană, amenințată

Autostrada Unirii A8, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova, riscă să se transforme într-un nou coșmar al promisiunilor amânate. Cei 88,77 de kilometri ai sectorului Moțca - Târgu Frumos - Lețcani - Iași - Ungheni sunt afectați de un blocaj major: trei dintre cele patru tronsoane sunt prinse în litigii, în timp ce singurul contract care nu mai este contestat în instanță se lovește de întârzieri administrative.

Semnalul de alarmă este tras de activistul civic Cătălin Urtoi, care atrage atenția că problemele au început încă din mai 2026, odată cu semnarea contractului pentru tronsonul Moțca - Târgu Frumos, la 28 mai. Deși proiectul nu mai este blocat juridic, proiectarea înaintează greu din cauza întârzierii unei Hotărâri de Guvern necesare pentru plata despăgubirilor aferente exproprierilor.

Situația este și mai complicată pe celelalte trei tronsoane: Târgu Frumos - Lețcani, Lețcani - Iași și Iași - Ungheni – Prut. Aici, contestațiile și procesele au transformat procedurile de atribuire într-o adevărată cursă cu obstacole.

Ultima veste vine de la Curtea de Apel București, care a amânat, pe 11 noiembrie, continuarea procesului privind tronsonul Târgu Frumos - Lețcani până la 9 decembrie 2026.

Fondurile SAFE, în pericol

Întârzierile pot pune în pericol absorbția fondurilor europene alocate prin mecanismul SAFE, care presupune termene stricte de implementare. Cu alte cuvinte, fiecare lună pierdută în instanțe sau în hățișul birocratic poate avea consecințe serioase asupra calendarului de realizare a autostrăzii.

Cătălin Urtoi indică și responsabilitățile instituționale, arătând că realizarea A8 depinde de coordonarea mai multor ministere: Transporturi, Investiții și Proiecte Europene, Finanțe, Dezvoltare, Mediu și Cultură. Acestea au atribuții în organizarea licitațiilor, finanțare, exproprieri, avize tehnice, acorduri de mediu și descărcări arheologice.

În analiza sa, Urtoi plasează începutul blocajului în perioada guvernării Ilie Bolojan, din mai până în octombrie 2026, când ministerele implicate au fost conduse de reprezentanți ai mai multor partide. Din 20 octombrie, responsabilitatea administrativă revine noului Guvern Luca Niculescu, iar speranța este ca acesta să găsească rapid soluții pentru deblocarea proiectului.

Rămâne de văzut cât timp va mai rămâne autostrada captivă între contestații, procese, hotărâri de Guvern și întârzieri administrative. Moldova așteaptă șoseaua, nu încă o rundă de explicații! Daniel BACIU