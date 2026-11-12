Bani pentru irigațiile Iașului: zone întregi ar putea scăpa de coșmarul secetei

* pe lista investițiilor apar Sculeni, Țuțora, Gorban, Trifești, Sculeni, Gropnița, Movileni și mai multe zone agricole din județ * ANIF prioritizează lucrările în funcție de necesarul de apă, existența organizațiilor utilizatorilor de apă și stadiul infrastructurii secundare * scopul este readucerea sistemelor de irigații la parametrii proiectați și adaptarea agriculturii la noile realități climatice

Milioane de euro sunt puse la bătaie pentru reabilitarea unor sisteme de irigații, canale și stații de pompare, într-un program național de 1,5 miliarde de euro, care promite să reducă dependența fermierilor de capriciile vremii. Pe lista investițiilor apar Sculeni, Țuțora, Gorban, Trifești, Sculeni, Gropnița, Movileni și mai multe zone agricole din județ.

În contextul în care seceta pedologică a devenit una dintre cele mai mari amenințări pentru agricultori, Ministerul Agriculturii mizează pe modernizarea infrastructurii de irigații. Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, aprobat încă din 2016, se desfășoară în trei etape și are termen de implementare până la sfârșitul anului 2027. Valoarea totală alocată este de 1,5 miliarde de euro.

Iașul se află pe lista investițiilor care ar putea schimba radical perspectiva agriculturii locale. Unul dintre obiectivele importante este reabilitarea amenajării de irigații Sculeni - Țuțora - Gorban. Sunt prevăzute, de asemenea, lucrări la infrastructura principală de aducțiune din amenajarea Tabăra - Trifești - Sculeni, inclusiv pe canalul Nord Soloneț și pe canalele CA1C, CA2C și CA3C din subsistemul Lunca.

Planul cuprinde și reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune din amenajarea Gropnița - Movileni, precum și din subsistemul Lunca - Țigănași - Perieni. Un alt obiectiv important îl reprezintă stația de pompare SPE Gorban.

Proiecte pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații

Investițiile nu se opresc aici. Sunt prevăzute proiecte pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații în organizațiile utilizatorilor de apă din Spineni, Frăsuleni, Roșcani - Probota și Bădărăi Nord.

Potrivit Ministerului Agriculturii, ANIF prioritizează lucrările în funcție de necesarul de apă, existența organizațiilor utilizatorilor de apă și stadiul infrastructurii secundare. Scopul este readucerea sistemelor de irigații la parametrii proiectați și adaptarea agriculturii la noile realități climatice.

Ar putea fi una dintre cele mai importante șanse pentru agricultura ieșeană în lupta cu seceta! Pentru fermieri, funcționarea unor sisteme moderne de irigații poate face diferența dintre o recoltă compromisă și una salvată.

Marea provocare rămâne însă transformarea investițiilor anunțate în lucrări concrete, astfel încât apa să ajungă efectiv pe terenurile agricole înainte ca următoarele veri toride să lovească din nou culturile. Daniel BACIU