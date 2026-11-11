Mașină de peste 80.000 de euro, furată din Elveția, descoperită în Botoșani!

* un român spune că a cumpărat-o din Ungaria cu 36.000 de euro * polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire

Un autoturism evaluat la peste 80.000 de euro, care figura ca furat din Elveția, a fost descoperit de polițiștii de frontieră în județul Botoșani. Mașina era înmatriculată în Polonia și se afla în posesia unui cetățean român, care susține că a cumpărat-o din Ungaria cu 36.000 de euro și că nu știa că vehiculul avea probleme juridice.

Descoperirea a fost făcută pe 10 noiembrie, în jurul orei 10:30, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Botoșani, în cooperare cu cei de la Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi. Verificările au vizat prevenirea și combaterea traficului cu autoturisme furate.

Polițiștii au identificat vehiculul înmatriculat în Polonia și, având suspiciuni cu privire la situația sa juridică, au efectuat verificări suplimentare. În urma acestora, au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind furat, cu o alertă în vederea confiscării introdusă de autoritățile din Elveția.

Întrebat despre proveniența mașinii, bărbatul a declarat că a achiziționat-o din Ungaria, plătind 36.000 de euro. Acesta a susținut că nu știa că autoturismul era implicat într-un litigiu.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Andrei TURCU