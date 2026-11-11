* zece companii importante din județul Iași au raportat în 2025 afaceri cumulate de aproape 2,5 miliarde de lei, dar marje de profit foarte mici sau rezultate negative * bilanțurile arată diferențe uriașe între valoarea vânzărilor și câștigurile finale

Afaceri de sute de milioane de lei, mii de angajați și profituri care, raportate la cifra de afaceri, abia ating un procent. Aceasta este situația unor companii importante din economia județului Iași, potrivit bilanțurilor pentru anul 2025. În timp ce unele societăți au reușit să rămână pe profit, altele au înregistrat pierderi, chiar dacă vânzările au crescut.

Afaceri uriașe, marje de profit sub 1,5%

O analiză a primelor 50 de companii ieșene, clasificate după cifra de afaceri, arată că zece dintre acestea au încheiat anul 2025 cu marje nete de profit sub 1,5% sau cu pierderi. Sunt societăți din industrie, comerț, distribuție și servicii, ale căror rulaje anuale depășesc, în unele cazuri, 200 de milioane de lei. Printre cele mai mari se află Amazon Development Center România, cu sediul în Iași. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 712,9 milioane de lei și un profit net de 3,96 milioane. Deși câștigul este considerabil în valoare absolută, marja netă a fost de numai 0,56%. Practic, din fiecare sută de lei reprezentând cifra de afaceri, companiei i-au rămas 56 de bani profit.

Rezultatul marchează revenirea pe profit după trei ani consecutivi de pierderi. În 2022, Amazon raportase un rezultat negativ de 8,22 milioane de lei, urmat de pierderi de 52,53 milioane în 2023 și 29,57 milioane în 2024. Anul trecut, cifra de afaceri a scăzut cu 11,1%, iar numărul mediu de salariați s-a redus de la 3.424 la 3.166.

Companii care au trecut de la profit la pierdere

O situație dificilă din perspectiva rentabilității a fost consemnată la OMCO România. Societatea a raportat pentru 2025 afaceri de 172,6 milioane de lei, dar a încheiat exercițiul financiar cu o pierdere netă de 2,78 milioane. În 2024, profitul fusese de numai 146.353 de lei, după un câștig de peste 7,3 milioane în 2023.

Și Snack-Trade, companie din Tomești, a trecut pe pierdere, în ciuda creșterii vânzărilor. Cifra de afaceri a urcat de la 126,4 milioane de lei în 2024 la 142,1 milioane în 2025. În schimb, profitul de 8,48 milioane de lei obținut în anul precedent s-a transformat într-o pierdere de 171.377 de lei.

Diferențe mari între rulaje și profituri au apărut și în bilanțurile altor firme ieșene. RC Beton Bau a realizat afaceri de 177,7 milioane de lei și un profit de aproximativ 840.000 de lei, corespunzător unei marje nete de 0,47%. HTR Spedition a raportat un câștig de un milion de lei la o cifră de afaceri de 199,5 milioane, în timp ce Fiterman Distribution a încheiat anul cu un profit de 1,17 milioane de lei la vânzări de 213,4 milioane.

Media Rom Grup a obținut 1,18 milioane de lei profit la afaceri de 198,1 milioane, iar Pharma a raportat un câștig de 2,39 milioane de lei la un rulaj de 246,8 milioane. În aceeași categorie s-au aflat Misavan Trading, cu un profit de 2,19 milioane de lei la afaceri de 180,4 milioane, și Quatro Grup Distribution, cu 2,97 milioane de lei profit la o cifră de afaceri de 237 de milioane.

Aproape 2,5 miliarde de lei în cifra de afaceri a zece companii

Împreună, cele zece societăți au raportat cifre de afaceri de aproximativ 2,48 miliarde de lei. Opt au încheiat anul pe profit, dar cu marje nete reduse, iar două au consemnat pierderi.

Datele arată că dimensiunea unei afaceri nu garantează și o rentabilitate ridicată. Companiile cu vânzări mari pot avea cheltuieli importante cu materiile prime, transportul, energia, salariile sau distribuția. În anumite sectoare, marjele reduse reprezintă chiar o caracteristică a modelului de afaceri.

Un profit mic în raport cu cifra de afaceri nu indică automat dificultăți financiare sau nereguli fiscale. Pierderile repetate și schimbările bruște ale rezultatelor merită însă analizate în raport cu evoluția costurilor și a activității fiecărei societăți.

Dan DIMA