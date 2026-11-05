Peste 1,2 miliarde de lei pentru trenul metropolitan!

Iașul se află în centrul unor investiții majore în transportul feroviar, cu proiecte de miliarde de lei pentru trenul metropolitan, modernizarea stațiilor și electrificarea liniilor. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, peste 2 miliarde de lei, fără TVA, sunt alocate prin Programul Transport 2021–2027 pentru proiecte feroviare din regiunea Moldovei.

Cea mai mare sumă, de aproximativ 1,22 miliarde de lei, este prevăzută pentru dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași. Proiectul urmărește extinderea transportului feroviar pentru călătorii din municipiu și din localitățile din jur, într-o zonă în care traficul rutier pune tot mai multă presiune asupra infrastructurii.

38,4 milioane de lei pentru modernizarea stației CFR Pașcani

Alte investiții importante vizează modernizarea instalațiilor de semnalizare feroviară. Pentru Lotul 4, aferent structurilor regionale Iași și Galați, sunt prevăzute 750,6 milioane de lei, fără TVA. Lucrările vizează 26 de stații de pe liniile Vaslui - Iași, Bârlad - Vaslui, Tecuci - Bârlad, Verești - Botoșani și Bacău - Piatra Neamț. În plus, modernizarea stației CFR Pașcani beneficiază de o alocare de 38,4 milioane de lei, iar reabilitarea podurilor, podețelor și tunelurilor feroviare din zona Iași are prevăzute 23,2 milioane de lei.

Un alt proiect strategic pentru județ este electrificarea legăturii feroviare dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova, prin Ungheni. Investiția are o valoare totală de 67,6 milioane de euro, dintre care 33,8 milioane de euro reprezintă finanțare europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Sunt prevăzute lucrări de modernizare a liniei duble Iași–Socola, pe 6,35 kilometri, și modernizarea și electrificarea traseului Socola–frontieră, pe 17 kilometri. Proiectul include și intervenții asupra Podului Eiffel peste râul Prut, pe partea moldovenească.

Rame electrice, locomotive și vagoane modernizate pentru Moldova

În paralel, România finanțează achiziția și modernizarea materialului rulant, prin programe europene și naționale, cu o valoare totală de peste un miliard de euro. Sunt incluse rame electrice, locomotive și vagoane modernizate, care vor deservi și rute importante pentru Moldova, precum București - Iași, București - Suceava și Iași - Suceava.

Există însă și o problemă majoră: mai multe proiecte de reabilitare completă a liniilor feroviare din regiune au studiile de fezabilitate finalizate, dar nu au încă o sursă concretă de finanțare. Printre acestea se numără Pașcani - Dărmănești, Focșani - Roman și Pojorâta - Suceava. Astfel, în timp ce trenul metropolitan Iași beneficiază de o alocare consistentă, alte investiții esențiale pentru modernizarea rețelei feroviare din Moldova rămân în așteptarea banilor. Daniel BACIU