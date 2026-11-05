* infecțiile respiratorii, diabetul și obezitatea infantilă sunt printre problemele discutate de medicii reuniți la Iași * iarna trecută, Spitalul „Sf. Maria” a înregistrat 391 de cazuri de gripă în numai 19 zile

Revenirea copiilor în colectivitate a adus un nou val de îmbolnăviri la Iași. În septembrie, 87 de copii cu forme mai grave de viroză au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, iar în prima parte a lunii octombrie au fost înregistrați alți 36. Sunt 123 de cazuri raportate în aproximativ o lună și jumătate, fără a include virozele ușoare tratate acasă sau de medicii de familie. Datele reflectă una dintre problemele medicale discutate la „Zilele Pediatriei Ieșene – N.N. Trifan”. Reuniunea are loc în perioada în care infecțiile respiratorii se înmulțesc, iar medicii trebuie să diferențieze rapid cazurile obișnuite de cele care necesită internare.

Viroze, obezitate, diabet

Un episod din sezonul rece precedent arată cât de repede poate crește numărul prezentărilor la Urgențele pediatrice. Între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, la Spitalul „Sf. Maria” au fost consultați 1.878 de copii. Dintre aceștia, 579 au necesitat internare, adică aproape 31%. Medicii au raportat 391 de cazuri de gripă, într-o perioadă dominată de infecții respiratorii și complicațiile lor. Peste jumătate dintre pacienții evaluați atunci proveneau din mediul rural: 1.044, față de 834 din mediul urban. În același interval, echipele medicale au tratat și afecțiuni digestive, probleme neurologice, traumatisme, arsuri și intoxicații.

Volumul activității este considerabil. Spitalul indică pe propriul site aproximativ 67.000 de pacienți anual. Separat, statistica Unității de Primiri Urgențe consemnează 49.645 de pacienți asistați în 2024. Cifrele se referă la indicatori și perioade diferite, dar ilustrează solicitarea serviciilor pediatrice.

Una dintre lucrările prezentate la reuniunea de la Iași analizează prescrierea excesivă a antibioticelor în infecțiile respiratorii superioare ale copiilor. Subiectul privește direct practica medicală: numeroase viroze nu necesită antibiotice, iar administrarea lor fără indicație favorizează apariția rezistenței antimicrobiene.

Un alt capitol important îl reprezintă bolile metabolice. Specialiști de la Spitalul „Sf. Maria” și UMF „Grigore T. Popa” prezintă cazul unui adolescent cu obezitate severă, la care diabetul a fost descoperit în timpul unei internări pentru altă problemă medicală. Alte prezentări urmăresc riscul cardiometabolic și particularitățile obezității pediatrice. Conferința, ajunsă la ediția a XXXVIII-a, se desfășoară la Hotel Internațional și reunește specialiști din România și din străinătate. Sunt implicate UMF Iași, Spitalul „Sf. Maria” și organizații profesionale medicale.

Teona SOARE