Rectificare bugetară la CJ - 500 de milioane de lei în programul de investiții

* sistemul cu recunoaștere facială dispare din denumirea unei achiziții, iar milioane de lei sunt redistribuite pentru digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie

Mișcări importante în bugetul Consiliului Județean Iași! Președintele Costel Alexe a inițiat un proiect de rectificare bugetară pentru anul 2026, care aduce modificări în programul de investiții, în finanțarea proiectelor PNRR și în cheltuielile instituțiilor din subordinea administrației județene. Documentul arată că programul general de investiții ajunge la 500,217 milioane de lei, fără modificarea valorii totale, dar cu schimbări în structura unor obiective și în repartizarea fondurilor.

Unul dintre detaliile care atrag atenția privește o achiziție de 45.000 de lei a Consiliului Județean. Obiectivul intitulat „Sistem de pontaj electronic și control acces cu autentificare multiplă și recunoaștere facială” este eliminat din program sub această denumire, iar suma este transferată către un nou obiectiv: „Sistem electronic de control acces și pontaj”. Practic, referirea explicită la recunoașterea facială dispare din denumirea investiției, însă cei 45.000 de lei rămân alocați pentru sistemul de control al accesului și pontaj. Documentul nu precizează dacă tehnologia de recunoaștere facială va fi sau nu inclusă în configurația finală.

Mutări de fonduri la Spitalul de Pneumoftiziologie

O altă componentă importantă vizează proiectul de digitalizare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, finanțat prin PNRR. Aici sunt operate redistribuiri între fondurile europene nerambursabile, TVA și finanțarea publică națională. În bugetul spitalului, 128.000 de lei sunt diminuați din componenta fondurilor europene, 30.000 de lei din componenta TVA, iar finanțarea publică națională este majorată cu 158.000 de lei.

La nivelul bugetului propriu al Consiliului Județean, modificările sunt de 6.000 de lei în minus la fondurile europene, 2.000 de lei în minus la TVA și 8.000 de lei în plus la finanțarea publică națională. Aceste operațiuni nu reprezintă o majorare a valorii totale a proiectului, ci o reconfigurare a surselor de finanțare.

Bugetul se schimbă, investițiile continuă

Rectificarea mai prevede ajustarea creditelor de angajament, inclusiv diminuarea cu 2.000 de lei a unor angajamente rămase din 2025, care vor fi reîncadrate în bugetul anului 2026.

Toate aceste modificări sunt incluse într-un proiect de hotărâre care urmează să fie supus aprobării Consiliului Județean. Dincolo de cifrele și formulele bugetare, documentul scoate în evidență două direcții importante: continuarea digitalizării sistemului medical ieșean și reorganizarea unor investiții din aparatul administrativ al județului. Carmen DEACONU