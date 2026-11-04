Lovitură în instanță pentru drumul expres Suceava - Siret!

* Concelex obține o decizie definitivă, iar CNAIR este obligată să reia evaluarea ofertelor pentru un contract de 1,22 miliarde de lei!

Un nou episod tensionat în licitația pentru construirea Drumului Expres Suceava - Siret. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză asocierii conduse de constructorul român Concelex, într-o dispută care vizează lotul 3 Bălcăuți - Siret, un contract estimat la aproximativ 1,22 miliarde de lei, fără TVA. Decizia, pronunțată pe 3 noiembrie 2026, este definitivă și obligă CNAIR să reevalueze trei oferte depuse în cadrul licitației.

Oferta Concelex fusese eliminată din procedură, în timp ce asocierea româno-ucraineană Far Foundation – Automagistral Pivden – Lincor Trans fusese desemnată câștigătoare. Acum, verdictul instanței obligă autoritatea contractantă să reia analiza și să verifice din nou inclusiv ofertele celor două asocieri.

Magistrații au admis atât contestația Concelex, cât și pe cea depusă de asocierea Frasinul – Strazi Concept – Gott Strasse – Bitumina – Bulgaria Eood – Infra Expert. Au fost anulate parțial documente esențiale ale procedurii, inclusiv raportul de atribuire din 21 aprilie 2026 și comunicările privind rezultatul licitației.

Mai mult, judecătorii au respins ca neîntemeiată și excepția lipsei de interes invocată de CNAIR împotriva Concelex. Practic, constructorul român revine în competiție, iar oferta sa trebuie analizată din nou.

CNAIR are la dispoziție 20 de zile de la comunicarea hotărârii pentru reevaluarea celor trei oferte și întocmirea unui nou raport al procedurii.

Lovitura judiciară vine într-un moment complicat pentru întregul proiect Suceava - Siret. Nici primele două loturi, Suceava - Dărmănești și Dărmănești - Bălcăuți, nu au scăpat de disputele din instanță. În septembrie, Curtea de Apel București a obligat CNAIR să reevalueze ofertele și pentru aceste tronsoane, deși contractele fuseseră deja semnate cu aceeași asociere.

Așadar, întregul proiect strategic de infrastructură spre granița cu Ucraina este marcat de reevaluări și litigii. Lucrurile se complică în privința constructorului și nimeni nu poate spune, deocamdată, când vor lăsa disputele administrative locul utilajelor și lucrărilor pe teren. Daniel BACIU