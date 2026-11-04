* Ministerul Sănătății suplimentează finanțarea pentru Unitățile de Primiri Urgențe, secțiile ATI și tratamentul pacienților cu infarct sau accident vascular cerebral * măsura vine după rectificarea bugetară de 8,3 miliarde de lei

Spitalele din România primesc fonduri suplimentare pentru tratarea pacienților în stare critică. Ministerul Sănătății a anunțat alocarea a 230 de milioane de lei pentru urgențe medicale și programe de tratament. Finanțarea vizează inclusiv categoriile de servicii asigurate de marile spitale din Iași, însă distribuția sumelor pe unități medicale nu a fost comunicată. Ministerul încearcă să reducă presiunea financiară asupra spitalelor printr-o nouă alocare destinată serviciilor medicale de urgență. Cele 230 de milioane de lei vor finanța două componente esențiale: Unitățile de Primiri Urgențe și programele naționale prin care sunt tratate cazurile medicale grave.

Cea mai mare parte a suplimentării, respectiv 130 de milioane de lei, este destinată UPU. Suma se adaugă celor 150 de milioane de lei repartizate cu două săptămâni înainte, ceea ce ridică la 280 de milioane de lei finanțarea suplimentară anunțată în această perioadă pentru urgențe. Banii sunt destinați achiziției de medicamente și materiale sanitare necesare intervențiilor medicale.

Terapia intensivă primește cele mai mari fonduri

Alte 100 de milioane de lei sunt repartizate programelor de Acțiuni Prioritare, prin care Ministerul Sănătății finanțează direct tratamentele pentru pacienții aflați în stare gravă.

Din această sumă, 60 de milioane de lei sunt rezervate secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă, 10 milioane de lei programului destinat accidentelor vasculare cerebrale și 9 milioane de lei tratării infarctului miocardic acut. Diferența de 21 de milioane de lei revine celorlalte acțiuni prioritare, fără ca ministerul să fi prezentat o repartizare detaliată.

Pentru spitalele din Iași, finanțarea este relevantă în special pentru activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și a unităților care asigură îngrijirea pacienților critici.

Rectificarea bugetară aduce 8,3 miliarde de lei în Sănătate

Noua finanțare vine după rectificarea bugetară aprobată de Guvern la 30 octombrie 2026, prin care sistemul sanitar a beneficiat de o suplimentare de 8,3 miliarde de lei.

Din total, 1,2 miliarde de lei au fost alocate Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Fondurile urmăresc acoperirea cheltuielilor pentru servicii medicale, medicamente, programe naționale și obligații financiare restante.

Ministrul Alexandru Rogobete susține că intervenția financiară era necesară pentru evitarea blocajelor în activitatea spitalelor. „Cele 230 de milioane de lei suplimentare reprezintă un sprijin concret pentru spitale, pentru personalul medical și, mai ales, pentru pacienții care au nevoie de îngrijire imediată”, a declarat ministrul.

Spitalele universitare au nevoie de noi reguli de finanțare

O altă problemă semnalată de ministrul Sănătății privește finanțarea investițiilor în spitalele aflate în subordinea universităților de medicină. Alexandru Rogobete a anunțat necesitatea unei modificări legislative care să permită ministerului să susțină reabilitarea și dotarea acestor unități. Ministrul a anunțat și discuții cu conducerea Ministerului Educației pentru introducerea educației pentru sănătate ca disciplină obligatorie în școli. Propunerea nu reprezintă, în acest moment, o modificare deja adoptată a programei școlare.

Pentru spitalele ieșene, următoarea etapă importantă rămâne repartizarea efectivă a fondurilor. Suplimentarea bugetară poate asigura continuitatea tratamentelor și aprovizionarea serviciilor de urgență, dar efectul concret va depinde de sumele repartizate și de rapiditatea cu care acestea vor putea fi utilizate.

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