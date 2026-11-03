Ionuț Alexandru Toader, scos din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu

Schimbare de situație în cazul lui Ionuț Alexandru Toader! Acesta a fost pus în libertate din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu, după ce instanța a admis contestația formulată împotriva măsurii dispuse anterior de Curtea de Apel Iași.

Decizia a fost pronunțată marți, 3 noiembrie 2026, iar hotărârea este definitivă. Instanța a desființat încheierea penală din 24 octombrie 2026 și a respins propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Judecătorii au decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 19 zile, în intervalul 3-21 noiembrie 2026, inclusiv.

Nu are voie să părăsească locuința și nu poate lua legătura cu victimele și martorii

Potrivit hotărârii, Ionuț Alexandru Toader nu poate părăsi imobilul în care locuiește fără forme legale fără permisiunea organului judiciar competent. De asemenea, acesta trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală sau de instanță.

O altă obligație expresă este interdicția de a comunica cu persoanele vătămate și cu martorii din dosar.

Judecătorii l-au avertizat că încălcarea cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv. În plus, încălcarea măsurii poate atrage răspunderea penală pentru infracțiunea de evadare.

Instanța a dispus punerea sa imediată în libertate de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis la 24 octombrie, cu condiția să nu fie arestat în altă cauză.

Hotărârea este definitivă, iar cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.