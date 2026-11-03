* Inteligența artificială schimbă recrutarea * companiile pot evalua candidații prin intermediul algoritmilor, înainte ca aceștia să ajungă în fața unui angajator * pe piața muncii din Iași, sistemele automate de recrutare sunt deja accesibile

Un CV bun nu mai garantează nici măcar întâlnirea cu un recrutor. Inteligența artificială a intrat în procesul de angajare, analizează experiența profesională, identifică aptitudinile și poate decide ce candidați sunt recomandați pentru etapa următoare. Schimbarea îi privește și pe ieșenii care caută un loc de muncă. Pe platformele de recrutare, primul interviu poate începe acum cu un asistent virtual, nu cu un specialist în resurse umane.

Piața muncii din Iași oferă deja exemple concrete ale acestei transformări. Pe BestJobs, companii precum Accenture Operations, Capgemini Services, Conduent, NEXT LOGIC și VEO Worldwide Services au publicat oferte pentru specialiști în achiziții, programare, operațiuni financiare și relații cu clienții. Anunțurile includ invitația „Aplică & Începe interviul”, prin care candidatul intră în procesul digital de recrutare. Nu există însă o confirmare publică a faptului că fiecare dintre aceste companii utilizează evaluarea prin inteligență artificială.

Dimensiunea pieței locale este importantă. Platforma CautăJob afișează pentru municipiul Iași 203 anunțuri de angajare, însumând 762 de posturi disponibile. Dintre acestea, 35 de anunțuri fuseseră adăugate în ultima săptămână.

Peste 119.000 de candidați au trecut prin interviuri asistate de AI

Schimbarea este vizibilă la nivel național. Între martie și mai 2026, BestJobs a înregistrat 395.950 de interviuri, iar peste 119.000 de candidați au susținut primul interviu cu ajutorul „Bestie”, asistentul AI al platformei. Media a fost de 3,3 interviuri pentru fiecare candidat, potrivit datelor comunicate de companie.

Tehnologia permite completarea profilurilor profesionale, identificarea ofertelor relevante și programarea discuțiilor cu angajatorii. Peste 85% dintre interviurile înregistrate pe platformă s-au desfășurat în format text, inclusiv prin WhatsApp.

În septembrie, asistentul Bestie a purtat peste 300.000 de conversații cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit companiei, sistemul poate verifica potrivirea candidatului cu cerințele postului și programa interviuri, dar decizia finală de angajare rămâne la oameni.

Cine verifică deciziile algoritmilor?

Aici apare problema. Sistemele automate de recrutare pot compara studiile, experiența și competențele unui candidat cu cerințele postului, atribuind scoruri sau stabilind clasamente. Un profil profesional neconvențional poate fi dezavantajat dacă algoritmul nu interpretează corect informațiile.

Comisia Europeană avertizează că asemenea instrumente pot reproduce discriminări existente, inclusiv în funcție de vârstă, sex sau dizabilitate. Din acest motiv, sistemele AI utilizate pentru selectarea și ierarhizarea candidaților sunt încadrate în categoria aplicațiilor cu risc ridicat.

Dan DIMA