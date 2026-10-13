Rezultate – concurs directori școli, la Iași: 102 candidați nu au promovat, șase au luat nota 10

Rezultatele probei de evaluare a competențelor – capacități și aptitudini personale, desfășurată în centrul special de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, au fost publicate pe 13 octombrie 2026. Lista cuprinde 327 de poziții, iar notele arată diferențe importante între candidați: în timp ce șase au obținut nota maximă, 102 nu au reușit să atingă pragul de promovare.

Potrivit documentului oficial, 219 candidați au fost declarați promovați, iar 102 au primit calificativul „NEPROMOVAT”. Alți cinci candidați figurează ca absenți, iar unul s-a retras. În dreptul niciunui candidat nu apare mențiunea „ELIMINAT”. Astfel, din totalul celor 327 de poziții din tabel, 321 au note înregistrate, iar șase au statut de absent sau retras.

Raportat la candidații care au primit note, aproximativ 68% au promovat proba, în timp ce aproape 32% au fost declarați nepromovați. Rezultatele indică o pondere semnificativă a notelor aflate în zona imediat superioară pragului de promovare, dar și zeci de rezultate sub nota 5.

Cele mai multe note, între 6 și 7,50

Nota de 6,00 este cea mai frecventă, fiind obținută de 45 de candidați. Urmează nota 6,50, cu 43 de apariții, și nota 7,00, primită de 36 de candidați. Alți 34 au luat 5,50, iar 29 au obținut 7,50. Nota 8,00 a fost înregistrată de 25 de ori, în timp ce 23 de candidați au primit 5,00.

Repartizarea completă a notelor consemnate în tabel este următoarea:

10: 6 candidați

9,50: 8 candidați

9,00: 9 candidați

8,50: 18 candidați

8,00: 25 de candidați

7,50: 29 de candidați

7,00: 36 de candidați

6,50: 43 de candidați

6,00: 45 de candidați

5,50: 34 de candidați

5,00: 23 de candidați

4,50: 15 candidați

4,00: 18 candidați

3,50: 6 candidați

3,00: 4 candidați

2,50: un candidat

2,00: un candidat

Șase note de 10 și rezultate foarte slabe la polul opus

Cea mai mare notă, 10, a fost obținută de șase candidați. În total, 66 de persoane au primit note de cel puțin 8,00, ceea ce arată că o parte dintre participanți au avut rezultate bune sau foarte bune. La polul opus, doi candidați au obținut notele de 2,00 și 2,50, cele mai mici rezultate din listă.

Din situația publicată reiese că notele sub 6 au fost asociate calificativului „NEPROMOVAT”. În total, 102 candidați nu au promovat proba, în timp ce 219 au trecut de această etapă. Lista consemnează și cinci absenți, respectiv o persoană retrasă, fără să indice vreun candidat eliminat.

Documentul prezintă rezultatele înregistrate la proba scrisă de evaluare a competențelor în centrul special de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, la data de 13 octombrie 2026. Aceste date reflectă situația publicată în tabel și nu includ eventuale modificări ulterioare în urma contestațiilor.

Carmen DEACONU