* șapte vagoane din Austria au adus materialele pentru modernizarea tronsonului Fundație – Rond Triumf

Vești importante pentru transportul public din Iași! Lucrările de modernizare a căii de rulare a tramvaielor pe Copou au ajuns la o etapă esențială: a început montarea noii șine pe tronsonul Fundație – Rond Triumf. La mai puțin de trei luni de la deschiderea șantierului, proiectul avansează, iar execuția se desfășoară chiar înaintea termenelor prevăzute în grafic.

Materialele necesare au ajuns la Iași după un transport special: șapte vagoane sosite din Austria au adus șina de tramvai care va fi instalată pe unul dintre cele mai importante trasee de transport public din oraș. Noua infrastructură este gândită să reducă zgomotul și vibrațiile produse de tramvaie și să ofere călătorilor condiții mai bune de siguranță și confort.

Contractul de execuție, în valoare de 69,91 milioane de lei, a fost câștigat de asocierea Conest SA Iași – Mari-Vila Com SRL București – Viarom Construct SRL București. Investiția beneficiază de finanțare europeană prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 4 – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă. Valoarea totală a proiectului finanțat este de 85,6 milioane de lei.

Intervențiile sunt ample: va fi reabilitată calea dublă de rulare pe o lungime de 1.416 metri, precum și încă 120 de metri de cale simplă în Rondul Triumf. Proiectul include și modernizarea trotuarelor pe o suprafață de 6.079 de metri pătrați și amenajarea a 2.589 de metri pătrați de spații verzi.

Dacă ritmul actual va fi menținut, ieșenii ar putea beneficia mai repede de o infrastructură modernizată pe traseul Fundație – Copou – Rond Triumf. Până atunci, șantierul continuă, iar municipalitatea le mulțumește locuitorilor pentru răbdarea și înțelegerea de care dau dovadă pe durata lucrărilor.

Carmen DEACONU