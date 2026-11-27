* opt elevi și doi profesori de la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” din Iași au participat la o mobilitate Erasmus+ în Germania * adolescenții au construit adăposturi pentru insecte, au studiat energia geotermală, au analizat fenomenul știrilor false și au discutat cu un europarlamentar despre viitorul Europei *

Departe de sălile de clasă, pe litoralul Mării Nordului, opt liceeni ieșeni au descoperit o altă formulă de educație, în care natura a devenit laborator, iar problemele societății contemporane au constituit teme de lucru. În perioada 2–13 noiembrie 2026, elevii Liceului Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” din Iași, însoțiți de doi profesori, au participat la o mobilitate internațională Erasmus+, desfășurată în localitatea germană Schillig.

Proiectul, intitulat „From the Coast into the Future – Climate Protection and Social Responsibility”, a reunit adolescenți și cadre didactice din Germania, Spania, Lituania și România, într-un program educațional dedicat schimbărilor climatice, responsabilității sociale și dezvoltării durabile.

Marea Nordului, laborator de studiu pentru liceenii ieșeni

Timp de aproape două săptămâni, elevii au înlocuit lecțiile convenționale cu activități practice, prin care au explorat relația dintre comunitățile umane și mediul înconjurător. Una dintre experiențele proiectului a fost construirea unui hotel pentru insecte, un adăpost destinat protejării biodiversității. Adolescenții au studiat și posibilitățile de valorificare a energiei geotermale, au vizitat muzee cu specific geografic și au participat la ateliere despre reciclare și consecințele poluării cu plastic.

O componentă importantă a programului s-a desfășurat în rezervația naturală de pe litoralul Mării Nordului. Elevii au cercetat particularitățile solului, vegetația și speciile de păsări caracteristice regiunii. Contactul direct cu ecosistemele marine și litorale le-a oferit o perspectivă asupra fragilității habitatelor naturale și a necesității protejării acestora.

Pentru adolescenții obișnuiți cu studiul disciplinelor tehnice, mobilitatea a reprezentat și un exercițiu de identificare a legăturilor dintre tehnologie, consumul de resurse și responsabilitatea față de mediu.

De la știrile false la dialogul cu un europarlamentar

Programul Erasmus+ a abordat și vulnerabilitățile generației crescute în fața ecranelor. Participanții au luat parte la ateliere dedicate industriei online, aplicațiilor digitale și dezinformării. Elevii au exersat analiza critică a informațiilor, o competență esențială într-un spațiu virtual în care conținutul fals circulă cu rapiditate.

Experiența europeană a inclus și o întâlnire cu un membru al Parlamentului European. Adolescenții și-au pregătit propriile întrebări, au formulat teme de dezbatere și au discutat despre responsabilitatea instituțiilor europene, participarea civică a tinerilor și direcțiile de dezvoltare ale Europei.

Întâlnirea le-a oferit posibilitatea de a trece de la noțiunile teoretice despre cetățenia europeană la un dialog direct cu un reprezentant al unei instituții comunitare.

Tradițiile românești, prezentate adolescenților din trei țări

Dincolo de preocupările pentru climă și tehnologie, proiectul a avut o puternică dimensiune interculturală. Echipa ieșeană a prezentat tradițiile și elementele identității naționale în cadrul unei seri dedicate României.

Potrivit reprezentanților liceului, elevii români s-au remarcat prin creativitate, implicare și capacitatea de a lucra în echipă, contribuind la consolidarea relațiilor dintre participanții celor patru țări.

Mobilitatea din Germania a adus în educația celor opt liceeni ieșeni o experiență pe care manualele o pot oferi doar parțial: confruntarea directă cu problemele unei lumi pe care generația lor va trebui să o administreze. De la protejarea unei insecte până la combaterea dezinformării, fiecare activitate a pus în discuție responsabilitatea individuală și consecințele deciziilor cotidiene.