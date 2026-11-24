Iașul se pregătește de sărbătoare, dar șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare! Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de Iarnă va aduce restricții importante de circulație în centrul orașului.

Cea mai importantă măsură vizează închiderea circulației pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între Casa Modei și strada I. C. Brătianu, precum și pe strada I. C. Brătianu, între bulevard și strada Agatha Bârsescu. Restricțiile vor fi valabile în perioada 25 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027.

Măsura este necesară pentru amenajarea Orășelului Copiilor, care va avea atracții precum roata panoramică, patinoarul, mașinuțele tamponabile, caruselul și trenulețul pentru cei mici.

Pentru fluidizarea traficului, strada Cuza Vodă va fi deschisă circulației în ambele sensuri, pe tronsonul dintre străzile 14 Decembrie 1989 și I. C. Brătianu. Viteza maximă admisă va fi de 10 km/h.

Restricții speciale de 1 Decembrie

Marți, 1 decembrie, între orele 8:00 și 14:00, circulația va fi închisă și pe strada Anastasie Panu, între strada Sf. Lazăr și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și pe strada Palat, între bulevard și strada Sf. Lazăr.

Tot pe 1 decembrie, de la ora 17:00, va fi aprins iluminatul festiv în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Târgul de Iarnă va funcționa în perioada 27 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada I. C. Brătianu.

Poliția Rutieră și Poliția Locală pot institui și alte restricții, în funcție de necesitățile din teren. Carmen DEACONU