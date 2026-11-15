PNL și PSD se bat pe viață și pe moarte, la Iași, pentru funcții!

* liberalii solicită demisia viceprimarului social-democrat Roxana Necula * Alexe îi trimite săgeți lui Chirica * PSD îi dă ultimatum lui Muraru: dacă vreți ruperea alianței, plecați și voi de la conducerea Primăriei! Consiliul local nu este anexa PNL!”

Explozie politică la Iași! După ce PNL a anunțat că vrea capul viceprimarului PSD Roxana Necula și a declarat război colaborării cu social-democrații, PSD contraatacă devastator și îi somează pe liberali să nu mai joace la două capete. Mesajul este fără echivoc: dacă Alexandru Muraru vrea divorțul politic de PSD, atunci PNL trebuie să renunțe și la propriul viceprimar, Daniel Juravle, și să-și asume trecerea în opoziție!

„Roxana Necula și Daniel Juravle să-și pună funcțiile pe masă!”

Social-democrații au lansat o provocare directă liberalilor: demisia simultană a celor doi viceprimari și organizarea unui nou vot în Consiliul Local. Roxana Necula și Daniel Juravle să-și pună funcțiile pe masă, iar consilierii locali să decidă cine mai beneficiază de încrederea majorității. Cu alte cuvinte, PSD nu acceptă ca PNL să scape de viceprimarul social-democrat, dar să păstreze nestingherit funcția de viceprimar liberal.

Florin Boca, președintele PSD Municipiul Iași, îl atacă frontal pe liderul liberal Alexandru Muraru și îi cere să ducă ruptura până la capăt. „PNL poate să rupă orice colaborare politică dorește. Nu îi ține nimeni cu forța”, transmite Boca, care consideră că liberalii trebuie să aplice la Iași aceeași strategie pe care o susțin la nivel național: despărțirea totală de PSD, inclusiv prin renunțarea la funcțiile obținute cu voturile social-democraților.

Liberalii au nevoie de 18 voturi pentru revocare

Alexandru Muraru a anunțat declanșarea procedurilor pentru schimbarea viceprimarului PSD, invocând nevoia ca PNL să-și recapete identitatea și credibilitatea. Liberalii vor depune un proiect de hotărâre în Consiliul Local, însă au nevoie de 18 voturi pentru revocare. Iar aici începe matematica politică, deloc confortabilă pentru tabăra lui Muraru.

Șeful CJ, Costel Alexe, a turnat și mai mult gaz pe foc, cerând separarea definitivă de PSD și lansând o săgeată cu adresă aparent transparentă către Mihai Chirica. „Cine are nostalgii sau înclinații PSDiste ar trebui singur să își regândească poziția în PNL”, a avertizat Alexe. O declarație care reaprinde speculațiile privind apropierea primarului de social-democrați și scoate la suprafață războiul mocnit din interiorul taberei liberale.

„Consiliul Local nu este o anexă a PNL Iași!”, avertizează Crucianu

Lovitura cea mai puternică vine însă de la Bogdan Crucianu, liderul grupului PSD din Consiliul Local. Acesta îi amintește lui Muraru că viceprimarii nu sunt numiți de conducerea PNL, ci aleși prin votul consilierilor locali. Mai mult, fără cele șase voturi PSD, Daniel Juravle nu ar fi ajuns în funcție!

Crucianu susține că liberalii au ajuns să guverneze alături de PSD după ce au eșuat în încercările de a construi o majoritate cu USR. Acum, dacă PNL dorește o altă formulă administrativă, trebuie să o construiască și să-și asume întreaga responsabilitate.

PSD ridică miza și anunță că poate guverna Iașul fără liberali sau poate trece oricând în opoziție. Social-democrații susțin că funcția de viceprimar nu este mai importantă decât parteneriatul cu ieșenii și promit că vor rămâne implicați în administrație până la finalul mandatului, în 2028.

Cojocaru le transmite liberalilor că ruptura de PSD trebuie aplicată peste tot

Nici la nivel județean liberalii nu scapă de presiune. Deputatul Bogdan Cojocaru le transmite că ruptura de PSD trebuie aplicată peste tot, inclusiv în localitățile unde primarii PNL depind de voturile consilierilor social-democrați. „Nu poți să respingi colaborarea cu PSD în municipiul Iași și să o consideri necesară în alte localități, în funcție de interesele politice de moment”, avertizează liderul PSD Iași.

Așadar, războiul pentru puterea din Palatul Roznovanu intră într-o nouă fază! PNL vrea revocarea Roxanei Necula, PSD cere plecarea ambilor viceprimari și îi provoacă pe liberali să demonstreze că pot construi o majoritate cu USR. În joc nu mai este doar scaunul unui viceprimar, ci întreaga configurație politică a administrației ieșene.

Carmen DEACONU