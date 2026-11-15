* dintr-o fabrică ieșeană, borșul preparat după rețeta bunicilor a ajuns până în Germania, Marea Britanie, Italia și Spania * afacerea din Trifești a crescut cu 20% în 2025, iar două dintre sortimentele comercializate au atestat de produs tradițional

Borșul moldovenesc, nelipsit din bucătăriile Iașului, a devenit un produs de export. Sub marca Nuna, preparatul obținut din tărâțe de grâu și huște a ajuns pe piețele europene, în special către comunitățile de români. Firma ieșeană care îl produce a încheiat anul 2025 cu afaceri de 2,67 milioane de lei, în creștere față de anul precedent. Valoarea exactă a exporturilor nu este însă raportată separat în datele financiare publice.

Povestea borșului Nuna a început în 2016, când familia Mihăilă, originară din Trifești, județul Iași, a transformat o rețetă de familie într-o afacere. Preparatul tradițional a intrat treptat în supermarketuri, a câștigat clienți în alte regiuni ale României și a atras comenzi din străinătate.

În 2023, producătorii declarau că fabrică aproximativ 50 de tone de borș lunar, de cinci ori mai mult decât la începutul activității. Capacitatea de îmbuteliere ajunsese la 1.000 de sticle pe oră, iar comenzile veneau inclusiv din Germania, Anglia, Italia și Spania.

Borșul moldovenesc a ajuns la românii din Europa

Extinderea peste granițe a deschis o piață pentru un produs cu o puternică identitate regională. În țările în care trăiesc comunități românești, borșul este unul dintre ingredientele specifice bucătăriei de acasă, fiind folosit pentru ciorbe, dar și în anumite rețete de patiserie.

Comenzile externe erau deja o componentă a activității comerciale, însă producătorul nu a comunicat atunci proporția exporturilor din producția totală.

Potrivit bilanțului pentru 2025, firma Acrișoru SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 2.670.903 lei, față de 2.225.226 lei în 2024. Creșterea a fost de aproximativ 446.000 de lei, respectiv 20%. Profitul net a rămas însă redus, la 13.108 lei, în condițiile în care societatea avea 12 angajați. În magazinele din România, un litru de borș Nuna se comercializează în prezent la aproximativ 3,79–3,85 lei, în funcție de sortiment și comerciant. Este prezent și pe platforme de distribuție angro, în ambalaje de 1,5 litri, ceea ce permite comercializarea în cantități mai mari.

Două sortimente din Iași au atestat tradițional

Un avantaj al producătorului ieșean îl reprezintă certificarea oficială a sortimentelor „Borș cu cimbru Nuna” și „Borș cu leștean Nuna”.

Prepararea se bazează pe fermentarea tărâțelor de grâu, folosirea huștelor și adăugarea unor ingrediente precum făina de porumb și crenguțele de vișin. Procesul durează câteva zile, iar rețeta păstrează elementele tehnologiei tradiționale.

Atestarea diferențiază aceste sortimente de produsele instant pentru acrit ciorba, care pot conține acidifianți și potențiatori de aromă. Pentru Iași, borșul Nuna reprezintă un exemplu de transformare a unei rețete locale într-un produs comercial cu acces la piețele externe.

Dan DIMA