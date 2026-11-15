* în satele județului Iași, gospodăriile vechi se vând la prețuri care pornesc de la 11.500 de euro * unele au terenuri de peste 2.000 de metri pătrați, dar necesită investiții în renovare * ofertele arată diferențe mari între proprietățile rurale și locuințele din municipiu

Case cu două camere, curți largi, fântâni și grădini care au hrănit generații întregi sunt scoase la vânzare în satele Iașului pentru câteva zeci de mii de euro. În timp ce prețul mediu cerut pentru un apartament din municipiu a ajuns la 108.000 de euro, în mediul rural se găsesc gospodării de cinci sau chiar de nouă ori mai ieftine. Prețurile pornesc de la 11.500 de euro, însă nu toate casele pot fi locuite imediat.

Gospodării cu mai puțin de 20.000 de euro

Una dintre cele mai ieftine proprietăți este în Cozia, comuna Costuleni. Pentru 11.500 de euro, negociabil, cumpărătorul poate obține o casă construită în 1960, cu două camere, hol, anexe și 900 de metri pătrați de teren. Locuința are 40 de metri pătrați utili, curent electric și fântână, iar accesul se face pe drum asfaltat. La Șcheia, în comuna Alexandru I. Cuza, o gospodărie cu 1.500 de metri pătrați de teren este oferită pentru 12.000 de euro. Casa, ridicată în 1962, este prezentată ca demolabilă, astfel că valoarea proprietății este dată în principal de teren. Există electricitate și fântână, dar ultimii 500 de metri până la gospodărie sunt pe drum pietruit. În Mălăiești, o casă de 50 de metri pătrați, cu 2.000 de metri pătrați de teren intravilan, este listată la 15.000 de euro. Oferta, publicată pe 10 noiembrie, menționează accesul la drum asfaltat.

La Cărbunari, comuna Grajduri, prețul crește la 18.000 de euro. Proprietatea cuprinde o casă din 1970, cu două camere, și un teren intravilan de 1.200 de metri pătrați. Curentul electric și fântâna sunt disponibile, însă canalizarea lipsește, iar accesul final se face pe drum pietruit.

Tot 18.000 de euro costă o gospodărie din Belcești, cu 1.800 de metri pătrați de teren, situată în apropierea centrului localității. În Covasna, comuna Costuleni, la același preț este oferită o casă de 60 de metri pătrați, cu teren de 1.000 de metri pătrați și centrală termică pe lemne.

Terenurile mari și utilitățile schimbă prețul

O proprietate din Costuleni, cu 2.700 de metri pătrați de teren și o casă de 70 de metri pătrați, este scoasă la vânzare pentru 20.000 de euro. Construcția necesită renovare, însă suprafața generoasă a terenului poate reprezenta principalul avantaj.

În Răducăneni, o casă bătrânească renovată, de 45 de metri pătrați, este promovată la 26.000 de euro. Potrivit proprietarului, aceasta este locuibilă, are fântână și beci din piatră, iar rețelele de apă și canalizare trec prin fața porții, fără ca imobilul să fie deja racordat.

Mai aproape de municipiu, prețurile cresc. În comuna Popricani, o casă bătrânească este listată la 42.000 de euro, negociabil. În Totoești, lângă Podu Iloaiei, o proprietate cu 3.000 de metri pătrați de teren este oferită pentru 37.000 de euro.

Casa ieftină poate deveni o investiție costisitoare

La începutul lunii, prețul mediu cerut pentru un apartament din municipiul Iași era de 108.000 de euro, respectiv 2.019 euro pe metru pătrat, conform indicelui Imobiliare.ro. Creșterea anuală a prețului pe metru pătrat a fost de 6,9%. Prin comparație, cumpărarea unei gospodării rurale poate părea o afacere excelentă. Totuși, costul redus ascunde uneori probleme importante. Casele construite în urmă cu 50–70 de ani pot necesita înlocuirea acoperișului, refacerea instalațiilor electrice, amenajarea băilor sau lucrări de consolidare.

În cazul construcțiilor din chirpici ori vălătuci, starea pereților și a fundației trebuie evaluată înainte de cumpărare. Contează și situația juridică a terenului, intabularea casei, accesul legal la drum și racordarea efectivă la utilități. Pentru cei dispuși să renoveze, gospodăriile vechi din județul Iași rămân o alternativă accesibilă la piața imobiliară urbană.

Dan DIMA