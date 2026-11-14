* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a găsit o nouă sursă de finanțare pentru modernizarea Corpului R * lucrările vor începe anul viitor

Fostul sediu Romtelecom de pe strada Alexandru Lăpușneanu, cunoscut astăzi drept Corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, se pregătește pentru un amplu proces de consolidare și modernizare. Investiția este evaluată la aproximativ 3 milioane de euro, iar intervențiile efective sunt programate pentru începutul anului 2027, după încheierea activităților didactice din actualul semestru.

Proiectul a trecut prin mai multe schimbări de finanțare, dar conducerea UAIC anunță că a identificat o soluție europeană. Potrivit rectorului Liviu-George Maha, investiția va fi susținută prin Programul Regional, cu o contribuție de 10% din partea universității. Raportat la valoarea anunțată, aceasta înseamnă aproximativ 300.000 de euro din fondurile instituției, restul urmând să fie acoperit prin finanțarea proiectului.

De la PNRR la fonduri regionale

Renovarea Corpului R fusese inclusă inițial într-un proiect pentru care universitatea urmărea accesarea banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenele impuse de PNRR au complicat însă continuarea investiției în această formulă. Într-o etapă intermediară, UAIC a luat în calcul și plata lucrărilor din venituri proprii.

Situația s-a schimbat odată cu posibilitatea finanțării prin Programul Regional. Rectorul susține că această variantă oferă o mai mare predictibilitate financiară și permite păstrarea calendarului din proiectul tehnic. Schimbarea este importantă pentru bugetul universității: în loc să suporte integral cheltuielile, instituția ar urma să asigure doar partea de cofinanțare anunțată.

În raportul privind starea universității, UAIC consemna deja că finanțarea prin PNRR fusese sistată și că investiția urma să continue din venituri proprii. Anunțul din noiembrie aduce, astfel, o nouă modificare în modul în care va fi plătită modernizarea clădirii.

Lucrările încep în ianuarie sau februarie 2027

Pentru Corpul R a fost emisă autorizația necesară intervențiilor, iar reprezentanții universității au discutat deja cu firma care va executa proiectul. Totuși, lucrările propriu-zise nu vor începe imediat. Conducerea UAIC vrea să permită desfășurarea activităților universitare programate până la finalul semestrului.

În lunile rămase din 2026 pot fi realizate operațiuni pregătitoare, de la organizarea șantierului până la aprovizionarea cu materiale. Etapa principală este prevăzută pentru ianuarie-februarie 2027.

Clădirea a fost cumpărată de UAIC în 2018, după ce fusese utilizată anterior în regim de închiriere. În anii trecuți, aici au funcționat activități didactice și de cercetare, inclusiv cele ale școlilor doctorale. Reorganizarea spațiilor ar urma să ofere condiții mai bune pentru activitățile academice desfășurate în imobil.

Contractul de execuție a fost atribuit în decembrie 2025 unei asocieri de firme ieșene, Con Ted Company și Wintech Group, la o valoare de aproximativ 14,9 milioane de lei. Pentru universitate, pasul decisiv rămâne trecerea de la pregătirea proiectului la intervențiile efective, fără să afecteze activitățile de curs din această parte a anului universitar.

Dan DIMA