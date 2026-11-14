Ieșenii sunt invitați să devină ajutoarele lui Moș Crăciun

* Asociația Edulink și Clubul de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii și Tineri lansează o campanie de solidaritate pentru copiii din trei localități ieșene și vârstnicii din Bivolari

O jucărie, o carte, câteva dulciuri sau o donație pot schimba Crăciunul unor oameni pentru care sărbătorile nu vin întotdeauna cu daruri. La Iași, voluntarii Asociației Edulink pregătesc o nouă campanie umanitară, prin care își propun să ajungă la copiii din Erbiceni, Lespezi și Frenciugi, dar și la bătrânii din Bivolari.

Crăciunul începe mai devreme pentru o comunitate de ieșeni care și-a propus să transforme generozitatea în daruri. Asociația Edulink, împreună cu Clubul de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii și Tineri, mobilizează donatori și voluntari pentru o nouă acțiune caritabilă dedicată copiilor și persoanelor vârstnice din mediul rural.

Organizatorii vor să adune jucării, cărți, dulciuri și contribuții financiare care să permită pregătirea unor pachete de Crăciun. Campania se adresează tuturor celor care vor să se implice, indiferent de valoarea donației.

Copiii din trei sate ieșene, pe lista lui Moș Crăciun

Anul acesta, traseul solidarității trece prin Erbiceni, Lespezi și Frenciugi. Sunt cele trei localități în care organizatorii își propun să ajungă cu daruri pentru copii, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Pentru cei mici, o jucărie nouă, o carte frumos ilustrată sau o pungă cu dulciuri pot deveni amintiri prețioase. Dincolo de valoarea materială, fiecare cadou aduce sentimentul că cineva s-a gândit la ei și că bucuria Crăciunului nu îi ocolește.

Campania are și o componentă educativă. Implicarea Clubului de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii și Tineri oferă participanților ocazia de a descoperi solidaritatea dincolo de discursuri și exerciții de comunicare. Generozitatea, empatia și responsabilitatea față de ceilalți devin astfel lecții pe care copiii le pot învăța prin fapte.

Inițiativa urmărește să aducă împreună familii, profesori, elevi, antreprenori și oameni dispuși să contribuie la pregătirea darurilor.

La Bivolari, Moș Crăciun merge și la bunici

Campania nu îi uită nici pe vârstnici. În comuna Bivolari, voluntarii vor să ajungă la bătrâni pentru care sărbătorile pot însemna și singurătate, nu doar bucurie.

Pentru aceștia, un pachet pregătit cu grijă este important, dar la fel de mult contează întâlnirea cu oamenii care le trec pragul. O conversație, câteva minute de atenție și sentimentul că nu au fost uitați pot aduce o bucurie care durează dincolo de ziua vizitei.

Prin includerea vârstnicilor în campanie, Asociația Edulink își extinde demersul de solidaritate către două generații care au nevoie de atenția comunității: copiii și bunicii.

Ieșenii sunt invitați să devină ajutoarele lui Moș Crăciun

Pentru ca darurile să ajungă la destinație, organizatorii fac apel la sprijinul comunității ieșene. Sunt binevenite donațiile în produse, de la jucării și cărți până la dulciuri, dar și contribuțiile financiare care pot susține pregătirea pachetelor.

Nu există o donație prea mică atunci când mai multe gesturi se adună pentru același scop. O familie poate pregăti un cadou, un grup de colegi poate contribui la mai multe pachete, iar o companie poate susține campania printr-o donație.

Cei interesați să participe pot lua legătura cu reprezentanții Asociației Edulink pentru informații privind modalitățile de donare și predare a produselor.

Mesajul organizatorilor este simplu: Crăciunul nu înseamnă doar ceea ce primim, ci și ceea ce reușim să dăruim. Iar anul acesta, de la Iași spre Erbiceni, Lespezi, Frenciugi și Bivolari, fiecare contribuție poate pune un cadou în sacul Moșului și poate aduce un zâmbet acolo unde este așteptat. Maura ANGHEL