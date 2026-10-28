* Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Iași a introdus o disciplină concepută împreună cu Penny România, după ce angajatorul a identificat lipsuri în pregătirea practică a elevilor * conducerea instituției susține că școala este pregătită pentru schimbările din învățământul dual, prevăzute pentru 2029

La Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Iași, programa școlară a fost adaptată cerințelor unui angajator. Profesorii și reprezentanții Penny România au construit împreună disciplina „Comunicare profesională”, după ce au constatat că elevii aflați în practică întâmpinau dificultăți în relația cu clienții. Inițiativa arată cum firmele pot influența direct pregătirea viitorilor angajați.

O disciplină introdusă după problemele observate la practică

Totul a pornit de la o problemă identificată în magazinele unde elevii ieșeni își desfășurau pregătirea practică. Deși acumulaseră cunoștințe de specialitate, tinerii nu stăpâneau suficient regulile comunicării profesionale. Unii nu știau cum să abordeze un client sau cum să răspundă solicitărilor acestuia.

Reprezentanții Penny România au discutat situația cu profesorii Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, iar soluția a fost adaptarea programei școlare. În urmă cu 4 ani, cele două părți au elaborat conținuturile disciplinei „Comunicare profesională”. Elevii au început să studieze reguli de interacțiune cu publicul, comunicarea verbală și nonverbală, comportamentul profesional și rolul identității vizuale a unei companii. Accentul a fost pus pe situațiile concrete întâlnite la locul de muncă.

Angajatorii participă la stabilirea materiilor studiate

Modelul aplicat la Iași face parte din sistemul de învățământ dual, în care școlile și companiile colaborează pentru pregătirea profesională a elevilor.

Parteneriatul nu se limitează la organizarea stagiilor de practică. Firmele pot contribui la stabilirea conținuturilor educaționale și a competențelor necesare pentru anumite calificări.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 permite elaborarea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ), pentru filiera tehnologică, împreună cu operatorii economici și autoritățile locale.

Astfel, liceele pot adapta o parte a pregătirii la cerințele pieței muncii. În cazul colegiului ieșean, nevoia de personal capabil să comunice eficient cu publicul a fost transformată într-un conținut educațional.

Colegiul Economic din Iași, pregătit pentru schimbările din 2029

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” dezvoltă învățământul dual din 2018, prin programul „Școala de Carte și Meserii”, coordonat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). Instituția pregătește elevi pentru calificări din comerț, alimentație publică și domeniul economic, colaborarea cu firmele fiind o componentă importantă a formării profesionale. În perspectiva reorganizării învățământului tehnologic, prevăzută de legislație pentru 2029, conducerea colegiului consideră că experiența acumulată permite extinderea acestui model. „Noi suntem gata”, a spus prof. Laura Cârstea, directorul liceului, subliind importanța parteneriatelor stabile cu angajatorii și autoritățile locale, dar și posibilitatea ca liceele cu experiență să sprijine alte unități de învățământ.

Iașul testează o platformă pentru oferta de învățământ dual

Județul Iași se numără printre cele șase județe incluse în pilotarea unei platforme digitale prin care companiile își pot transmite solicitările privind locurile de școlarizare în sistem dual.

Instrumentul ar urma să simplifice comunicarea dintre angajatori și școli și să faciliteze planificarea calificărilor în funcție de necesarul de personal.

Prof. Laura Cârstea a atras atenția și asupra informării părinților. Potrivit directoarei, este necesară o prezentare mai accesibilă a ofertei educaționale, inclusiv printr-o platformă regională care să reunească opțiunile disponibile.

Experiența Colegiului Economic „Virgil Madgearu” arată că adaptarea pregătirii profesionale începe de la problemele întâlnite de elevi în practică. Pentru liceele tehnologice din Iași, colaborarea cu angajatorii poate deveni un instrument de actualizare a programei și de apropiere a școlii de cerințele pieței muncii.

Clara DIMA