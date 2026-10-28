Peste 1.200 joburi disponibile în județ

Iașul are 1.294 de locuri de muncă vacante și ocupă locul al cincilea la nivel național, după București, Cluj, Ilfov și Bihor. La nivelul întregii țări, angajatorii au declarat peste 30.500 de posturi disponibile, însă cele mai multe oportunități sunt pentru șoferi, lucrători comerciali, manipulanți de mărfuri și muncitori necalificați.

Datele au fost comunicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 28 octombrie 2026. Bucureștiul conduce clasamentul, cu 6.411 posturi, urmat de Cluj, cu 2.547, Ilfov, cu 1.708, și Bihor, cu 1.358 de locuri de muncă vacante.

Ce locuri de muncă sunt disponibile în România

În evidențele ANOFM figurează 30.565 de posturi vacante. Cele mai căutate categorii profesionale sunt: 3.440 de posturi pentru conducători auto de transport rutier, 1.573 pentru lucrători comerciali, 1.361 pentru manipulanți de mărfuri, 1.343 pentru muncitori necalificați în demolări și lucrări de finisaje, 1.199 pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 1.106 pentru agenți de securitate, 1.006 pentru curieri.

Pe listă se mai află muncitori necalificați în construcții, montatori de subansamble și personal pentru curățenia clădirilor și a mijloacelor de transport.

Ce șanse au persoanele cu studii superioare

Oferta nu se adresează exclusiv persoanelor fără calificare. Din totalul posturilor declarate la nivel național, 1.833 sunt destinate absolvenților de studii superioare, pentru ocupații precum ingineri, economiști, manageri, medici și specialiști din diverse domenii.

Alte 5.927 de locuri de muncă sunt disponibile pentru persoane cu studii liceale sau postliceale, iar 6.391 pentru cei cu studii profesionale. Cea mai mare parte a ofertei, respectiv 16.414 posturi, se adresează persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

Baza de date se actualizează permanent, în funcție de ofertele angajatorilor, de valabilitatea acestora și de ocuparea posturilor.

181 de locuri de muncă în străinătate

Românii care vor să lucreze în alte țări europene au la dispoziție 181 de posturi prin rețeaua EURES România.

Norvegia oferă cele mai multe, respectiv 81 de locuri de muncă, pentru lucrători în procesarea somonului și muncitori în construcții. În Polonia sunt disponibile 50 de posturi în prelucrarea peștelui, iar în Republica Cehă, 20 de locuri pentru operatori pe linia de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice.

Alte oferte sunt disponibile în Olanda — 16 posturi în inspecție veterinară și activități în sere —, Spania și Suedia, cu câte cinci locuri de muncă, respectiv Franța, unde sunt oferite patru posturi pentru lucrători agricoli în livezi. Carmen DEACONU