Vineri începe RUN IAȘI 2026. Cros de 10 km, pentru toate vârstele

Manifestarea va avea loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie și va combina competiția sportivă cu întâlniri dedicate educației, sănătății și promovării unui stil de viață activ.

Programul începe vineri, 30 octombrie, de la ora 14:00, cu deschiderea spațiului Expo Area, amenajat la Sala de Sport din Campusul „Tudor Vladimirescu”. Aici sunt prevăzute activități pentru public, întâlniri cu invitați și discuții despre performanță, sănătate și motivația de a face sport.

Sâmbătă, 31 octombrie, atenția se va îndrepta și către mediul universitar. Cinci instituții de învățământ superior din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – își vor prezenta specificul în cadrul unei întâlniri dedicate studenților.

Duminică, 1 noiembrie, alergătorii vor lua startul la ora 9:00, din zona Parcului Regina Maria a României, și vor parcurge 10 kilometri pe Bulevardul Ferdinand I al României, de-a lungul malului stâng al Bahluiului, pe strada Palat, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și prin Piața Unirii, până în zona Bibliotecii Centrale Universitare, urmând apoi traseul de retur.

Prin diversitatea activităților propuse, RUN IAȘI își dorește să depășească limitele unei competiții sportive obișnuite. Este o invitație adresată ieșenilor de a susține mișcarea, de a descoperi povești de performanță și de a participa la un eveniment care pune în valoare energia comunității. Un oraș, cinci universități și sute de mii de pași împreună – acesta este spiritul în care Iașul este chemat să alerge. „Ediția din acest an aduce la start 1.000 de participanți din Iași, din țară și din străinătate, inclusiv rezidenți în Iași și participanți de peste Prut, din Basarabia, numărul acestora dublându-se față de anul trecut. RUN IAȘI este organizat de Asociația Ice Swimming & Open Water, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și universitățile ieșene. Programul complet al celor trei zile de activități, precum și alte detalii, se găsesc pe site-ul runiasi.ro”, ne-a declarat jurnalistul TV Vlad Lucian Arhire, principalul organizator al evenimentului.

Daniel CRUDU