Continuă cursa pentru fotoliile de directori în școlile din Iași. Note de 10 și punctaje spectaculoase

Din nou, rezultate foarte bune în a patra zi a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Iași. Mai mulți candidați au obținut note de 10 sau aproape de punctajul maxim la etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial, susținută în cadrul probei de interviu.

Rezultatele publicate pentru data de 28 octombrie 2026 arată că numeroși candidați au trecut această etapă cu note de peste 9, în competiția pentru funcțiile de conducere din școlile și liceele ieșene.

Printre cele mai mari note se numără 10,00, obținută de candidați pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași și la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”. Punctajul maxim a fost acordat și pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava, respectiv la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Dancu.

Rezultate remarcabile au fost înregistrate și la alte unități de învățământ. La Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași au fost consemnate note de 9,90 pentru funcția de director și de 8,30 pentru cea de director adjunct. La Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, candidații au obținut note de 9,80 pentru director și 9,74 pentru director adjunct.

La Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Iași, mai mulți candidați au primit note cuprinse între 9,40 și 9,78, în timp ce la Liceul Teoretic „Miron Costin” au fost consemnate punctaje de până la 9,64.

Toate cele 54 de poziții vizibile în tabelul transmis au rezultat „Promovat”, inclusiv candidatul cu nota cea mai mică din această listă, de 7,24, pentru funcția de director la Școala Gimnazială din Tătăruși.

Evaluarea vizează proiectul planului managerial și reprezintă o etapă a probei de interviu din concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Rezultatele prezentate nu trebuie confundate cu desemnarea definitivă a câștigătorilor pentru fiecare post.

Lista publicată conține atât coduri de anonimizare, cât și câteva nume afișate integral. În cazul candidaților care au concurat pentru mai multe funcții, apar poziții distincte, cu note diferite pentru fiecare post.

Astăzi vor fi evaluați ultimii candidați, iar vineri se vor afișa listele cu rezultatele finale ale probei.

Iată lista cu notele candidaților care au trecut proba joi: