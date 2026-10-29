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Pagina principală Moldova Continuă cursa pentru fotoliile de directori în școlile din Iași. Note de 10 și punctaje spectaculoase

Continuă cursa pentru fotoliile de directori în școlile din Iași. Note de 10 și punctaje spectaculoase

Continuă cursa pentru fotoliile de directori în școlile din Iași. Note de 10 și punctaje spectaculoase

Din nou, rezultate foarte bune în a patra zi a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Iași. Mai mulți candidați au obținut note de 10 sau aproape de punctajul maxim la etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial, susținută în cadrul probei de interviu.

Rezultatele publicate pentru data de 28 octombrie 2026 arată că numeroși candidați au trecut această etapă cu note de peste 9, în competiția pentru funcțiile de conducere din școlile și liceele ieșene.

Printre cele mai mari note se numără 10,00, obținută de candidați pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași și la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”. Punctajul maxim a fost acordat și pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava, respectiv la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Dancu.

Rezultate remarcabile au fost înregistrate și la alte unități de învățământ. La Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași au fost consemnate note de 9,90 pentru funcția de director și de 8,30 pentru cea de director adjunct. La Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, candidații au obținut note de 9,80 pentru director și 9,74 pentru director adjunct.

La Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Iași, mai mulți candidați au primit note cuprinse între 9,40 și 9,78, în timp ce la Liceul Teoretic „Miron Costin” au fost consemnate punctaje de până la 9,64.

Toate cele 54 de poziții vizibile în tabelul transmis au rezultat „Promovat”, inclusiv candidatul cu nota cea mai mică din această listă, de 7,24, pentru funcția de director la Școala Gimnazială din Tătăruși.

Evaluarea vizează proiectul planului managerial și reprezintă o etapă a probei de interviu din concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Rezultatele prezentate nu trebuie confundate cu desemnarea definitivă a câștigătorilor pentru fiecare post.

Lista publicată conține atât coduri de anonimizare, cât și câteva nume afișate integral. În cazul candidaților care au concurat pentru mai multe funcții, apar poziții distincte, cu note diferite pentru fiecare post.

Astăzi vor fi evaluați ultimii candidați, iar vineri se vor afișa listele cu rezultatele finale ale probei.

Iată lista cu notele candidaților care au trecut proba joi:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Funcția

Nota

Rezultat

1

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași

Director

9,80

Promovat

2

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași

Director adjunct

9,74

Promovat

3

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director adjunct 1

10,00

Promovat

4

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director adjunct 2

9,88

Promovat

5

Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești

Director adjunct

8,80

Promovat

6

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași

Director adjunct

9,66

Promovat

7

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași

Director

9,70

Promovat

8

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

Director

9,90

Promovat

9

Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași

Director adjunct

9,00

Promovat

10

Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași

Director

8,98

Promovat

11

Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași

Director adjunct

8,78

Promovat

12

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași

Director

9,40

Promovat

13

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași

Director adjunct

9,40

Promovat

14

Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești

Director

9,90

Promovat

15

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași

Director

9,78

Promovat

16

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași

Director adjunct

9,78

Promovat

17

Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași

Director

9,44

Promovat

18

Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași

Director adjunct

9,62

Promovat

19

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

Director adjunct

8,30

Promovat

20

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director adjunct 1

7,32

Promovat

21

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași

Director

9,70

Promovat

22

Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești

Director

8,64

Promovat

23

Liceul Tehnologic Nr. 41, Iași

Director

9,56

Promovat

24

Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași

Director

9,64

Promovat

25

Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași

Director

10,00

Promovat

26

Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași

Director adjunct

9,60

Promovat

27

Liceul Tehnologic, Hârlău

Director

9,82

Promovat

28

Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași

Director adjunct

9,34

Promovat

29

Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești

Director adjunct

9,90

Promovat

30

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași

Director

9,50

Promovat

31

Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești

Director

8,66

Promovat

32

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași

Director

9,98

Promovat

33

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași

Director

9,50

Promovat

34

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași

Director adjunct

9,40

Promovat

35

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași

Director adjunct

9,66

Promovat

36

Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași

Director

9,66

Promovat

37

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași

Director adjunct

9,84

Promovat

38

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

Director

9,90

Promovat

39

Școala Gimnazială, Ciohorăni

Director

8,46

Promovat

40

Școala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni

Director

9,34

Promovat

41

Școala Gimnazială, Tătăruși

Director

7,24

Promovat

42

Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași

Director adjunct

9,00

Promovat

43

Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași

Director

9,58

Promovat

44

Liceul Tehnologic, Vlădeni

Director

9,80

Promovat

45

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei

Director adjunct 2

9,78

Promovat

46

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași

Director adjunct

9,90

Promovat

47

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Dancu

Director adjunct

10,00

Promovat

48

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director adjunct 1

9,66

Promovat

49

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director adjunct 2

9,62

Promovat

50

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași

Director adjunct

9,80

Promovat

51

Școala Gimnazială, Tătăruși

Director

9,94

Promovat

52

Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași

Director adjunct

9,56

Promovat

53

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași

Director

10,00

Promovat

54

Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași

Director

9,00

Promovat

55

Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași

Director adjunct

8,84

Promovat

 

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