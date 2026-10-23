Împrumut de aproape 149 milioane de lei, la CJ! Centura ușoară înghite grosul banilor

Consiliul Județean Iași pregătește un împrumut uriaș, de aproape 150 de milioane de lei, pentru a putea duce mai departe cinci proiecte de infrastructură, sănătate și cultură. Cea mai mare parte a banilor ar urma să acopere cheltuielile aferente centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași, în timp ce alte zeci de milioane sunt prevăzute pentru modernizarea unor clădiri medico-sociale și restaurarea a două muzee.

Proiectul de hotărâre, care va fi supus dezbaterii în ședința de plen de săptămâna viitoare, vizează demararea procedurilor pentru contractarea unei finanțări rambursabile de 149.901.069,25 lei, cu o maturitate de zece ani.

Banii sunt destinați cofinanțării și cheltuielilor neeligibile ale unor proiecte cu finanțare nerambursabilă. Cu alte cuvinte, chiar dacă investițiile beneficiază de finanțare externă, autoritatea județeană trebuie să asigure și partea de cheltuieli care îi revine. Iar nota de fundamentare arată că necesarul este suficient de mare pentru a impune apelarea la un nou credit.

Centura ușoară, marea consumatoare a împrumutului

Din totalul de aproape 150 de milioane de lei, 115,76 milioane de lei sunt prevăzute pentru proiectul „Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași”. Este de departe cea mai mare componentă a finanțării și reprezintă grosul sumei pe care Consiliul Județean vrea să o împrumute.

Proiectul este urmat de investițiile în eficiența energetică a clădirilor din cadrul Unității Medico-Sociale Răducăneni, pentru care sunt prevăzute aproximativ 7,09 milioane de lei, și a Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari, cu alte 6,62 milioane de lei.

Lista continuă cu două obiective culturale importante: reabilitarea și restaurarea Muzeului „Mihail Sadoveanu”, monument istoric de pe Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12 din Iași, pentru care sunt prevăzute 13,676 milioane de lei, și restaurarea Muzeului „C. Negruzzi”, cu o alocare de 6,757 milioane de lei. Ambele proiecte sunt asociate unor inițiative de cooperare culturală transfrontalieră.

Județul are deja trei împrumuturi în derulare

Documentația arată că Județul Iași are deja trei contracte de credit: unul cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 2,48 milioane de euro, și două cu Banca Comercială Română, de aproximativ 47,63 milioane de lei, respectiv 150 de milioane de lei.

Potrivit notei de fundamentare, gradul total de îndatorare estimat pentru anul 2026 este de 4,82%. Noul credit ar urma să aibă o maturitate de zece ani, iar contractarea sa trebuie să respecte procedurile legale și să obțină avizele necesare, inclusiv autorizarea împrumutului de către comisia competentă.

Consiliul Județean a notificat deja băncile implicate cu privire la intenția de a contracta noua finanțare, potrivit documentelor prezentate. Contractarea efectivă nu este însă automată: proiectul trebuie aprobat, iar procedurile legale de autorizare și negociere trebuie parcurse.

Zece ani de rambursare pentru investițiile județului

Obiectivul este continuarea celor cinci proiecte, de la viitoarea centură ușoară până la clădiri medico-sociale și monumente istorice. În același timp, un credit de aproape 150 de milioane de lei înseamnă un angajament financiar pe termen lung – zece ani - pentru bugetul județului.

Proiectul urmează să fie analizat și dezbătut de plenul Consiliului Județean Iași. Suma de aproape 150 de milioane de lei reprezintă finanțarea propusă, nu un credit deja contractat. Decizia finală va stabili dacă județul merge mai departe cu această nouă îndatorare pentru a acoperi partea de cheltuieli necesară implementării investițiilor.

Daniel BACIU