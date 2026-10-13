* în județul Iași, cererile de transfer aflate în așteptare însumează 65.014.981 de lei, fiind înregistrate 39 de solicitări * suma reprezintă valoarea cerută la decontare de beneficiari * Suceava conduce clasamentul, cu 81 de solicitări în valoare de aproximativ 149,7 milioane de lei * Bacăul are 57 de cereri, pentru circa 75,6 milioane de lei, iar Botoșaniul figurează cu 36 de solicitări, în valoare de peste 75,1 milioane de lei

Constructorii care au executat lucrări prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” așteaptă să primească peste 2,3 miliarde de lei de la stat. Banii alocați programului s-au epuizat, iar autoritățile au suspendat, începând cu 11 septembrie 2026, depunerea și înregistrarea de noi cereri de finanțare prin platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. În spatele cifrelor se află proiecte locale pentru care facturile trebuie achitate, iar continuarea investițiilor poate deveni o problemă pentru administrațiile implicate.

La data suspendării platformei, erau înregistrate 1.626 de cereri de transfer neachitate, în valoare totală de 2.315.332.689 de lei. Situația vizează beneficiarii care nu au ales să acopere din fonduri proprii contribuția de 20% prevăzută în cadrul programului.

Iașul are 39 de solicitări, în valoare de peste 65 de milioane de lei

În județul Iași, cererile de transfer aflate în așteptare însumează 65.014.981 de lei, fiind înregistrate 39 de solicitări. Suma reprezintă valoarea cerută la decontare de beneficiari, nu neapărat valoarea totală a proiectelor finanțate prin program.

Situația este și mai apăsătoare în alte județe. Suceava conduce clasamentul, cu 81 de solicitări în valoare de aproximativ 149,7 milioane de lei. Urmează Bihor, cu peste 97,1 milioane de lei, și Mehedinți, cu aproximativ 91,4 milioane de lei. Bacăul are 57 de cereri, pentru circa 75,6 milioane de lei, iar Botoșaniul figurează cu 36 de solicitări, în valoare de peste 75,1 milioane de lei.

Ce se întâmplă cu proiectele care continuă

Ministerul Dezvoltării precizează că beneficiarii care asigură contribuția de 20% din fonduri proprii își păstrează sumele rezervate și pot depune în continuare solicitări de transfer. Platforma digitală nu a fost închisă complet, iar plățile urmează să fie efectuate în funcție de limita lunară a creditelor bugetare disponibile.

Pentru această categorie de beneficiari, suma estimată pentru decontare în 2026 depășește 2,89 miliarde de lei, pentru 235 de obiective.

Reprezentanții ministerului susțin că administrațiile locale sunt cele care gestionează proiectele de interes local și răspund de prioritizarea acestora. Totodată, instituția afirmă că nu are raporturi de subordonare cu beneficiarii și că rolul său este strict cel de finanțator.

Potrivit ministerului, termenele de finalizare și eventualele întârzieri sunt legate de contractele încheiate direct între autoritățile locale și constructori. Monitorizarea execuției și rezolvarea problemelor tehnice sau juridice revin autorităților contractante, întrucât ministerul nu este parte în aceste contracte.

În condițiile în care cererile neachitate depășesc 2,3 miliarde de lei, presiunea financiară rămâne una majoră pentru proiectele locale.

Pentru Iași, cele peste 65 de milioane de lei solicitate la decontare reprezintă o miză importantă pentru investițiile derulate prin „Anghel Saligny”.

Daniel BACIU