Un loc de joacă din cartierul Alexandru cel Bun, sufocat până acum de soarele puternic în zilele caniculare, a fost transformat într-o adevărată oază urbană. Amplasamentul de lângă blocurile ANL, de la numărul 70, a trecut printr-un amplu proces de amenajare, care a inclus plantări de arbori, mobilier urban, echipamente moderne pentru copii și suprafețe de siguranță realizate din materiale reciclabile.

Proiectul „Oaze Urbane”, inițiat de Asociația CIVICA în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, a pornit de la o analiză a 214 spații de joacă din oraș. În urma evaluării, zona din Alexandru cel Bun a fost selectată pentru prima intervenție, deoarece reprezenta un punct important pentru copiii din cartier, dar oferea prea puțină protecție împotriva soarelui.

33 de arbori plantați, mobilier urban și echipamente noi

Transformarea s-a desfășurat în două etape. În 2025, în apropierea locului de joacă au fost plantați 33 de arbori, a fost amenajată o pajiște urbană și a fost instalat mobilier urban.

În 2026, intervenția a continuat prin modernizarea efectivă a spațiului destinat copiilor. Au fost instalate echipamente de joacă moderne și durabile, suprafețe de siguranță din materiale reciclabile, mobilier modular, vegetație suplimentară și o cișmea.

În total, cele două etape au contribuit la regenerarea unei suprafețe de aproximativ 1.000 de metri pătrați de spațiu public.

Copiii și părinții au participat la transformare

Un element important al proiectului a fost implicarea locuitorilor. Copiii și părinții au participat la ateliere de consultare, au venit cu propuneri pentru amenajare, au luat parte la plantări și au contribuit la îngrijirea arborilor.

Primarul Mihai Chirica a transmis că administrația locală va continua să susțină inițiativele care urmăresc îmbunătățirea spațiilor publice și a condițiilor de viață din cartiere, apreciind colaborarea dintre asociație, instituții și comunitate.

Proiectul este implementat de Asociația CIVICA, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, OAR Iași și Facultatea de Horticultură a USV Iași. Finanțarea primei oaze urbane este asigurată de Raiffeisen Bank România, cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare și al mai multor sponsori.

Lucrările au fost executate de Servicii Publice Iași SA, iar deschiderea oficială a noului spațiu va fi anunțată după finalizarea recepției.

Rămâne de văzut dacă modelul din Alexandru cel Bun va fi extins și în alte cartiere ale Iașului, unde lipsa umbrei și expunerea locurilor de joacă la temperaturile ridicate reprezintă probleme resimțite de numeroase familii. Carmen DEACONU