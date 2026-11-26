* punctele centrale de atracție vor fi cei doi brazi uriași, de peste 12 metri, instalați pe pietonalul Ștefan cel Mare și în Piața Voievozilor * alți 12 brazi, cu înălțimi între 7 și 12 metri, vor împodobi cartiere precum Păcurari, Tătărași, CUG, Nicolina, Alexandru cel Bun și Podu Roș, dar și zona Ateneu

Iașul intră oficial în atmosfera Sărbătorilor de Iarnă chiar de Ziua Națională a României! Marți, 1 decembrie 2026, la ora 17:00, va fi aprins iluminatul festiv, într-un eveniment organizat în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Momentul va fi însoțit și de un scurt program artistic, care va marca startul sărbătorilor în capitala Moldovei.

Pregătirile sunt în toi, iar orașul va fi împodobit cu sute de brazi. Servicii Publice SA a achiziționat nu mai puțin de 700 de brazi în ghivece, dintre care 300 au înălțimi cuprinse între 100 și 125 de centimetri, iar alți 400 măsoară între 80 și 100 de centimetri. Aceștia vor fi decorați și amplasați în mai multe zone ale municipiului.

Punctele centrale de atracție vor fi cei doi brazi uriași, de peste 12 metri, instalați pe pietonalul Ștefan cel Mare și în Piața Voievozilor. Alți 12 brazi, cu înălțimi între 7 și 12 metri, vor împodobi cartiere precum Păcurari, Tătărași, CUG, Nicolina, Alexandru cel Bun și Podu Roș, dar și zona Ateneu.

Alți 12 brazi, cu înălțimi de 3–4 metri, vor ajunge la școli și instituții.

Astfel, de la 1 Decembrie, Iașul își aprinde luminile de sărbătoare și dă startul perioadei în care centrul orașului și cartierele vor fi cuprinse de atmosfera magică a Crăciunului. Carmen DEACONU