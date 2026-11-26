* decizia, definitivă, pronunțată pe 25 noiembrie 2026, reaprinde incertitudinea în jurul proiectului care ar trebui să lege zona Lețcani de DN 24, la Iași

Un adevărat cutremur în licitația pentru unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii A8. Curtea de Apel a admis parțial contestația depusă de constructorul Concelex și obligă Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) să reevalueze două dintre ofertele depuse pentru Tronsonul 3 Lețcani (DN 28) – DN 24 (Iași). Decizia definitivă, pronunțată pe 25 noiembrie 2026, redeschide practic o etapă esențială a procedurii, deși contractul fusese deja semnat.

Vizată direct este inclusiv oferta firmei spaniole FCC Construcción, desemnată câștigătoare și cu care CNIR a semnat contractul în valoare de 3,93 miliarde de lei, fără TVA. În aceeași situație se află și oferta asocierii Itinera SPA – ICM SPA – Saipem SPA.

Judecătorii au anulat parțial raportul procedurii de atribuire, comunicările privind rezultatul licitației și actele care au stat la baza acestora, strict în privința modului în care au fost evaluate cele două oferte. CNIR are acum la dispoziție doar 10 zile de la primirea hotărârii pentru a face reevaluarea.

Dosarul a avut o evoluție complicată

După soluțiile anterioare, Concelex a formulat o contestație în anulare, susținând că anumite motive invocate nu fuseseră analizate. Pe 28 octombrie 2026, Curtea de Apel a admis contestația în anulare și a dispus reanalizarea aspectelor respective. Hotărârea de acum stabilește obligația reevaluării ofertelor.

Tronsonul 3 al A8 are aproximativ 17,7 kilometri și reprezintă o verigă importantă pentru legătura rutieră rapidă a Iașului. Contractul semnat pe 29 mai 2026 prevede 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, în total 46 de luni.

Instanța a respins solicitarea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și cererile de intervenție accesorie formulate de FCC Construcción și de asocierea Itinera.

Așadar, deși constructorul fusese desemnat și contractul de miliarde fusese semnat, licitația pentru unul dintre tronsoanele importante ale Autostrăzii Unirii revine în atenția CNIR.

Reevaluarea impusă de judecători aduce un nou episod tensionat în proiectul așteptat de ani de zile de ieșeni și de întreaga Moldovă.

Daniel BACIU