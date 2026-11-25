* Iașul a înregistrat 34 de victime ale traficului de persoane în 2025, situându-se printre județele cu cele mai multe cazuri identificate din România * la nivel național, în primele șase luni din 2026, autoritățile au identificat 430 de victime, dintre care 153 erau copii * aproape nouă din zece victime minore sunt fete * World Vision România a lansat o campanie de prevenire a exploatării adolescenților

Copii crescuți în centre de plasament, adolescente care confundă controlul cu iubirea, fete care caută afecțiunea pe care nu o găsesc acasă ajung în atenția rețelelor de traficanți. Iașul se numără printre județele în care fenomenul traficului de persoane are o amploare îngrijorătoare. Potrivit Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), în 2025, din județ au provenit 34 de victime, la egalitate cu Dolj și Prahova, după Bacău, cu 44, și zona București-Ilfov, cu 91.

Copii exploatați sexual chiar din sistemul de protecție socială, la Iași

Un dosar instrumentat în octombrie 2026 de procurorii DIICOT Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate a scos la iveală vulnerabilitatea copiilor instituționalizați. Patru persoane au fost reținute, iar alți doi suspecți, minori, au fost plasați sub control judiciar într-o anchetă privind traficul de minori.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți copii aflați în sistemul de protecție socială ar fi fost recrutați și exploatați sexual, fiind supuși agresiunilor, amenințărilor și șantajului. Presupusele fapte s-ar fi desfășurat între septembrie 2025 și octombrie 2026.

Cazul ridică o problemă gravă privind capacitatea instituțiilor statului de a proteja copiii aflați deja în situații de vulnerabilitate. Pentru aceștia, lipsa sprijinului familial poate deveni un factor suplimentar de risc chiar și atunci când se află în grija autorităților.

132 de fete, victime ale traficanților în numai șase luni

La nivel național, bilanțul primului semestru din 2026 arată o creștere cu 32% a numărului de victime identificate, de la 326 la 430. Dintre cei 153 de copii înregistrați în evidențele ANITP, 132 sunt fete și 21 sunt băieți. Exploatarea sexuală și infracțiunile legate de materialele care documentează abuzul sexual asupra copiilor însumează 317 victime, reprezentând aproximativ 74% din totalul cazurilor.

Contrar percepției potrivit căreia traficul de persoane afectează predominant comunitățile rurale, statisticile indică o distribuție relativ echilibrată între sat și oraș. Pericolul nu mai poate fi asociat exclusiv cu sărăcia extremă sau abandonul școlar. Rețelele sociale au devenit un spațiu important de recrutare, iar relațiile sentimentale construite pe manipulare pot ascunde intenții de exploatare.

Adolescenții trebuie să învețe să distingă iubirea de abuz

În acest context, World Vision România a lansat miercuri, 25 noiembrie, campania națională „Ascultă-ți instinctul!”, destinată în special adolescenților cu vârste între 14 și 18 ani. Proiectul, realizat în parteneriat cu ANITP și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, urmărește identificarea timpurie a situațiilor de risc.

„În spatele acestor cifre sunt copii ale căror vieți pot fi schimbate radical de o promisiune falsă, de o relație construită pe manipulare sau de lipsa unui adult căruia să îi poată cere ajutorul”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Izolarea de prieteni, controlul telefonului, gelozia excesivă, amenințările și presiunile pentru trimiterea unor imagini intime sunt semnale care nu trebuie ignorate de părinți sau profesori.

Campania va include intervenții educaționale în școli, webinarii, materiale de informare și ghiduri pentru familii și cadre didactice. În primăvara anului 2027, World Vision va realiza și un studiu privind vulnerabilitatea minorilor în fața traficului de persoane.

Miza este identificarea pericolului înainte ca un adolescent să ajungă într-un dosar penal în calitate de victimă. Pentru semnalarea situațiilor de trafic de persoane, ANITP pune la dispoziție linia gratuită 0800 800 678.

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