Iașul urcă pe primul loc într-un clasament național al profitabilității din industria ospitalității, dar succesul are și o parte mai puțin strălucitoare: firmele cresc greu, iar inflația le înghite o bună parte din încasări. Potrivit Topului HoReCa 2025, realizat de ZED-ZEN, 67,5% dintre firmele ieșene cu vânzări au încheiat anul pe profit, cea mai mare pondere dintre cele 12 orașe analizate, peste media națională de 60,2%.

În total, cele 510 firme HoReCa din Iași care au depus bilanț pentru 2025 au raportat vânzări de 947 de milioane de lei și un profit net cumulat de 43,8 milioane de lei. După cifra de afaceri, Iașul ocupă locul al patrulea în clasamentul orașelor analizate. Cu alte cuvinte, nu este cel mai mare pol HoReCa din țară, dar se remarcă prin numărul firmelor care reușesc să rămână pe profit.

Profitabilitatea nu înseamnă neapărat câștiguri spectaculoase

Și marja netă mediană confirmă această performanță: 2,7%, față de numai 1,7% la nivel național. Totuși, cifra arată că jumătate dintre firme au păstrat cel mult 2,7 lei la fiecare 100 de lei încasați. Așadar, profitabilitatea nu înseamnă neapărat câștiguri spectaculoase.

Mai mult, inflația pune presiune serioasă pe afaceri. Cifra de afaceri a firmei tipice a crescut nominal cu 3,8%, însă, raportată la inflația medie anuală de 7,3%, evoluția înseamnă o scădere reală de aproximativ 3,3%. Practic, multe afaceri au încasat mai mulți lei, dar acești bani cumpără mai puțin decât în anul precedent.

La nivel cumulat, cele 330 de firme cu vânzări în ambii ani și înființate înainte de 2024 au consemnat o creștere nominală de 8%. Iașul se plasează pe locul al patrulea din cele 12 orașe după creșterea mediană a cifrei de afaceri.

Industria locală numără 3.721 de salariați, iar cifra de afaceri medie raportată la un angajat este de 251.007 lei. Jumătate dintre firmele cu vânzări au cel mult trei salariați, iar cifra de afaceri mediană este de 544.649 de lei, peste mediana națională de 312.708 lei.

Restaurantele domină piața

În vârful clasamentului ieșean al companiilor după cifra de afaceri se află Vivo Street Food, cu 56,4 milioane de lei, urmată de Duk Food – 37,1 milioane, Corsini Ristorante – 35,3 milioane, Corniche Caffe – 33,7 milioane și Caya Delivery Food – 30,7 milioane de lei.

Restaurantele domină piața: 300 de firme au declarat această activitate principală, alte 181 operează în domeniul barurilor, 24 în catering pentru evenimente și cinci în alte servicii de alimentație. În plus, 107 firme au depus bilanț fără cifră de afaceri. „În Iași, ca în tot restul țării, clasamentul firmelor mari spune doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate e firma tipică: câți bani face, câți oameni are și cât îi rămâne la final. Cu cifrele astea un patron își poate face un plan realist pentru anul următor, nu unul pe impresii”, a declarat Alex Mantello, fondatorul ZED-ZEN.

Clasamentul ZED-ZEN conturează astfel o imagine cu două fețe: Iașul conduce detașat la ponderea firmelor HoReCa pe profit, dar afacerile resimt presiunea inflației și au în față o piață în care creșterea încasărilor nu mai garantează și creșterea puterii economice. Raluca STROE