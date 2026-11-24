* autoritățile spun că, până în vara anului viitor, șoferii ar putea beneficia de legături pe drumuri de mare viteză de la Pașcani către trei destinații importante: Portul Constanța – 605 kilometri, Tigveni – 522 de kilometri și Craiova – 600 de kilometri

Autostrada Moldovei prinde tot mai mult contur, iar veștile de pe șantierul Bacău–Pașcani sunt încurajatoare. Șeful Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) a efectuat o vizită pe cele trei loturi ale Autostrăzii A7, unde constructorul român UMB a ajuns la stadii de execuție de 83% pe lotul 1, 70% pe lotul 2 și 62% pe lotul 3.

Pe întreaga lungime de 77 de kilometri, mobilizarea este impresionantă: peste 1.500 de muncitori și mai mult de 900 de utilaje lucrează pentru finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Moldova.

Primul obiectiv este deschiderea circulației în acest an pe aproximativ 30 de kilometri, între Bacău și Roman.

Ulterior, în prima parte a anului viitor, se urmărește inaugurarea întregului tronson până la Pașcani.

Calendarul depinde însă de doi factori esențiali: condițiile meteorologice și asigurarea finanțării. După încheierea finanțării prin PNRR, lucrările rămase vor fi susținute de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea fondurilor necesare.

Planul este și mai ambițios: până în vara anului viitor, șoferii ar putea beneficia de legături pe drumuri de mare viteză de la Pașcani către trei destinații importante: Portul Constanța – 605 kilometri, Tigveni – 522 de kilometri și Craiova – 600 de kilometri.

După decenii de așteptare, Moldova este tot mai aproape de conectarea la marile coridoare rutiere ale României. Finalizarea A7 ar putea însemna investiții noi, locuri de muncă, dezvoltare economică și o șansă în plus pentru oamenii care aleg să rămână în regiune. Daniel BACIU