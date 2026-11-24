Peste 3.500 de preșcolari și elevi vor beneficia de programul „Masă sănătoasă” în perioada 2027–2029, iar Primăria pregătește contractele pentru asigurarea hranei în următorii trei ani. Consiliul Local Iași urmează să dezbată aprobarea tipului de suport alimentar acordat prin sistem catering, cu o valoare de 16,5 lei pe zi pentru fiecare beneficiar, TVA inclus.

În total, programul vizează 3.541 de copii din cinci unități de învățământ. Pentru cei mai mulți dintre aceștia va fi asigurată o masă caldă, însoțită de fruct sau desert. Există însă și situații în care copiii vor primi sandvișuri și fructe.

Cele cinci unități incluse în program sunt Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, cu 909 beneficiari, Școala Gimnazială „Elena Cuza”, cu 783 de copii, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, cu 638 de beneficiari, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, cu 612 copii, și Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, cu 599 de preșcolari și elevi.

La Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la „Elena Cuza” și la Liceul „Ion Neculce”, copiii vor primi masă caldă și fruct sau desert.

La Școala „George Coșbuc”, elevii din ciclurile primar și gimnazial, precum și 65 de preșcolari cu program normal, vor beneficia de masă caldă și fruct sau desert. Cei 131 de preșcolari cu program prelungit vor primi sandviș și fruct.

La Școala „Alexandru Vlahuță”, meniul va fi diferențiat. Elevii din ciclurile primar și gimnazial vor primi masă caldă și fruct în trei zile pe săptămână, respectiv desert în celelalte două zile. Pentru preșcolari este prevăzut un sandviș cu fruct în trei zile și desert în două zile pe săptămână.

Mâncare proaspătă, fără aditivi și meniuri adaptate alergiilor

Normele programului impun reguli stricte: hrana trebuie preparată în dimineața zilei în care este servită și nu poate conține aditivi alimentari, conservanți sau potențiatori de aromă. De asemenea, meniurile trebuie adaptate copiilor cu alergii, intoleranțe alimentare sau restricții religioase, pe baza documentelor justificative.

Prin pregătirea procedurilor de achiziție publică pentru intervalul 2027–2029, municipalitatea urmărește să asigure continuitatea programului, considerat un instrument important pentru susținerea alimentației echilibrate și prevenirea abandonului școlar. Carmen DEACONU